Was die Wiesn zu mehr als nur einem Fest macht, welchen neuen Akzent Oberbürgermeister Krause auf dem Oktoberfest setzt, weshalb die Münchner CSU einen neuen Chef sucht und mehr.

OKTOBERFEST

Warum die Wiesn mehr als ein Fest ist Was gilt es zu bewahren, was sollte erneuert werden – und nach wessen Vorstellungen geschieht das? Vor der 191. Feier auf der Theresienwiese wurde um Grundsätzliches gestritten. (SZ Plus)

Mit Heidi Klum zurück in die Sauerkrautsuppen-Zeit Der Hype um die Wiesn schwappt ins TV: Zum zweiten Mal glüht Heidi Klum mit Schlagergrößen im Hofbräuhaus fürs Oktoberfest vor. Ein einziger großer Spaß? Das dürften nicht alle so sehen.

Trinklangweilig! Die Münchner Biertradition ist einzigartig, darauf sind Brauereien und Bürger zurecht stolz. Aber wie besonders schmeckt das Münchner Bier denn wirklich? Ein kritischer Blick in den Masskrug, pünktlich zum Wiesn-Auftakt. (SZ Magazin; SZ Plus)

Jetzt muss Dominik Krause zeigen, ob er auch Wiesn kann Erstmals eröffnet ein Grüner als Oberbürgermeister das Münchner Volksfest. Natürlich geht er gut vorbereitet ans Anzapfen. Und trotzdem: In Bayern könnte Unvorstellbares passieren. (SZ Plus)

Premiere für Münchens neuen OB: Schauen Sie mal, Herr Krause, so hoch liegt die Messlatte beim Anzapfen

Oktoberfest: So wird das Wetter zum Wiesn-Start

DER TAG IN MÜNCHEN

Hier gibt es Münchens beste Brezn Zwei Experten verkosten Brezn für die SZ: Manchen Bäckereien ist die Ware ziemlich missraten, andere formen auf merkwürdige Weise – und der Testsieger überrascht ziemlich. (SZ Plus)

Die Münchner CSU sucht einen neuen Chef – und nicht nur das Wer kann den scheidenden Justizminister in seinem Amt als Parteichef beerben? Noch will niemand offen spekulieren, aber mögliche Kandidaten sitzen im Rathaus, im Landtag – oder am Ende gar im fernen Berlin. (SZ Plus)

Warum eine Größe der Münchner Society jetzt auf der Anklagebank sitzt Die Staatsanwaltschaft wirft dem Unternehmensberater Stephan Goetz vor, Anleger der Firma Sympatex um mehr als eine Million Euro betrogen zu haben. Der 70-Jährige, der zwischenzeitlich monatelang in U-Haft saß, beteuert seine Unschuld. (SZ Plus)

MVV erhöht Ticketpreise um 4,9 Prozent Vor allem die Treibstoffkosten nennt der Verkehrsverbund als Grund für die Preissteigerung, die höher als im Vorjahr ausfällt. Welche Fahrkarten nun teurer werden.

Ein humanistisches Statement Mit 37 ist Lahav Shani der jüngste Philharmoniker-Chef seit 100 Jahren. Bei seinem virtuosen Antrittskonzert in München vereint er Leonard Bernstein und den Tölzer Knabenchor – und macht aus Strawinsky beinahe Techno.

WEITERE NACHRICHTEN

Rede an der Bayerischen Staatsoper: Markus Söder: „Ohne Kunst stirbt ein Staat im Inneren“ (SZ Plus)

Kriminalität: Mutmaßlicher Dealer attackiert Polizisten im Bahnhofsviertel

Wissenschaft: Lebendiges Zentrum für Technikgeschichte

MÜNCHEN ERLESEN

Freizeit : München ist die weltbeste Badestadt – theoretisch Bevor es Winter wird, sollte man dieses Wochenende ein letztes Mal ins Wasser springen. Oder? SZ Plus Glosse von Christiane Lutz ...

Bayerisches Brauchtum : Eine kleine Biergarten-Etikette Goldene Herbsttage sind die schönste Zeit für einen Biergartenbesuch. Vorausgesetzt, man kennt die Münchner Spielregeln. SZ Plus Von Irene Helmes ...

UNSER GASTROTIPP

Bar Fredo : Studentisch und günstig – aber nur vorübergehend Die Bar Fredo in der Maxvorstadt ist einmal mehr eine Pop-up-Bar mit provisorischem Interieur, günstigen Preisen und flexiblen Öffnungszeiten. Nur mit dem Mischverhältnis der Drinks sollte man es nicht allzu genau nehmen. Von Lea Brüggemann ...

Restaurants in München | Bars in München | Frühstück und Brunch

Zu den Landkreisen: Bad Tölz-Wolfratshausen | Dachau | Ebersberg | Erding | Freising | Fürstenfeldbruck | München | Starnberg