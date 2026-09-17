DER TAG IN MÜNCHEN
Zehntausende Upskirting-Videos von Oktoberfest-Besucherinnen aufgetaucht Sie filmen heimlich unters Dirndl und stellen die intimen Aufnahmen auf Onlineplattformen: Allein beim Facebook-Konzern Meta sind 32 000 derartige Clips zu finden. Über die bislang unbekannte Dimension der Vorfälle auf dem Teufelsrad – und die Masche, mit der Profit gemacht wird. (SZ Plus)
Neuer Nervenkitzel für das Oktoberfest Die Wiesn hat in diesem Jahr einige Zugänge: Fahrgeschäfte, Zelte, Wirte. Ein Rundgang über das Gelände mit OB Dominik Krause, der eine Attraktion nur mit „Mut-Mass intus“ fahren würde.
Influencer in Aufregung: Wer von der Wiesn postet, muss zahlen Bilder und Videos vom Oktoberfest dürfen nicht einfach für kommerzielle Zwecke verbreitet werden. Was das für Influencer und Privatpersonen bedeutet – und wie Cathy Hummels für ihren „Wiesnbummel“ vorsorgt.
Kurzschluss, weil ein Zug hält – Bahn untersucht „neuralgische Stellen“ Der Oberleitungsschaden bei der Münchner S-Bahn mit seinen massiven Auswirkungen lenkt den Blick auf grundlegende Probleme. Denn für viele notwendige Sanierungsmaßnahmen fehlt der Bahn das Geld. Auch im Münchner Schienennetz. (SZ Plus)
Die marode Viehhofbank muss dringend saniert werden 22 Millionen würde die Überholung des denkmalgeschützten Baus im Schlachthofviertel kosten. Doch die Stadt hat dafür kein Geld. Nun soll es aber einen Retter für das prominente Gebäude geben.
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Bei regennasser Fahrbahn: Auto kracht in Schaufenster in Trudering
„Oper für alle“ in München: Arien in der Basketball-Arena (SZ Plus)
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