Zehntausende Upskirting-Videos auf dem Oktoberfest gefilmt, Bahn untersucht „neuralgische Stelle“ nach Stammstrecken-Chaos, neue Attraktionen auf der Wiesn und mehr.

Das sind die Nachrichten des Tages

DER TAG IN MÜNCHEN

Zehntausende Upskirting-Videos von Oktoberfest-Besucherinnen aufgetaucht Sie filmen heimlich unters Dirndl und stellen die intimen Aufnahmen auf Onlineplattformen: Allein beim Facebook-Konzern Meta sind 32 000 derartige Clips zu finden. Über die bislang unbekannte Dimension der Vorfälle auf dem Teufelsrad – und die Masche, mit der Profit gemacht wird. (SZ Plus)

Neuer Nervenkitzel für das Oktoberfest Die Wiesn hat in diesem Jahr einige Zugänge: Fahrgeschäfte, Zelte, Wirte. Ein Rundgang über das Gelände mit OB Dominik Krause, der eine Attraktion nur mit „Mut-Mass intus“ fahren würde.

Influencer in Aufregung: Wer von der Wiesn postet, muss zahlen Bilder und Videos vom Oktoberfest dürfen nicht einfach für kommerzielle Zwecke verbreitet werden. Was das für Influencer und Privatpersonen bedeutet – und wie Cathy Hummels für ihren „Wiesnbummel“ vorsorgt.

Kurzschluss, weil ein Zug hält – Bahn untersucht „neuralgische Stellen“ Der Oberleitungsschaden bei der Münchner S-Bahn mit seinen massiven Auswirkungen lenkt den Blick auf grundlegende Probleme. Denn für viele notwendige Sanierungsmaßnahmen fehlt der Bahn das Geld. Auch im Münchner Schienennetz. (SZ Plus)

Die marode Viehhofbank muss dringend saniert werden 22 Millionen würde die Überholung des denkmalgeschützten Baus im Schlachthofviertel kosten. Doch die Stadt hat dafür kein Geld. Nun soll es aber einen Retter für das prominente Gebäude geben.

WEITERE NACHRICHTEN

Bei regennasser Fahrbahn: Auto kracht in Schaufenster in Trudering

„Oper für alle“ in München: Arien in der Basketball-Arena (SZ Plus)

PODCAST „HEY MÜNCHEN“

Oktoberfest-Spezial vom SZ-Podcast „Hey München“ : Wie sicher sind Frauen auf der Wiesn? Und warum ist das Oktoberfest die wohl größte politische Bühne, die es in München gibt? Alles rund um das Oktoberfest, diesmal im Videopodcast. Von Lisa Bögl, Linus Freymark und Max Fluder ...

MÜNCHEN ERLESEN

Entertainer Oliver Polak : In Bayern begrüßt dich die Polizei, in Disneyland Mickey Oliver Polak macht Witze über Penisgrößen, deutsche Geschichte und seine jüdische Herkunft. Ausgerechnet München liebt er für seine Gemütlichkeit, seine Ordnung und Markus Söder. Im Ernst, jetzt? SZ Plus Interview von Susanne Hermanski ...

Herzchirurg Rüdiger Lange : „Man muss keine Angst haben vor einem Chirurgen, der Angst hat“ 15 000 Herzen hat Rüdiger Lange operiert. Er wurde ausgezeichnet, galt als einer der renommiertesten Operateure der Welt. Doch nicht jeder Eingriff ging so gut aus wie beim kleinen Maxim. SZ Plus Von Nicole Graner ...

UNSER KULTURTIPP

Ausstellung in den Antikensammlungen München : Güldene Preziosen gegen die Mühen des grauen Alltags Die kleine Schwester von Napoleon sammelte einst als Königin von Neapel erlesene antike Stücke. Als sie Geldprobleme hatte, kaufte Ludwig I. die Preziosen für München. Nun sind sie erstmals vollständig zu sehen. SZ Plus Von Reinhard J. Brembeck ...

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