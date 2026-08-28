Was sich die Wiesn vom Cannstatter Volksfest abschauen können, warum die Teufelsrad-Figuren einen anderen Look bekommen, wo die Raumfahrt von morgen ihren Ursprung hat und mehr.

Das sind die Nachrichten des Tages

DER TAG IN MÜNCHEN

Was die Wiesn vom Stuttgarter Wasen lernen könnte Ein Rechtsstreit in München um die Vergabe der Wiesnzelte wirft die Frage auf, wie viel Tradition bei der Auswahl zählen darf. Ein Vergleich mit dem Cannstatter Wasen zeigt: Auch Stuttgart schützt etablierte Betreiber – legt aber klarer fest, wann dieser Vorsprung endet. (SZ Plus)

Teufelsrad muss Figuren umgestalten Radlerhosen und hochgeschnittene Dirndlblusen: Die Stadt lässt vier Pappmaché-Figuren am Teufelsrad züchtigere Kleidung anlegen. Geht hier jedes Maß verloren?

Wo die Raumfahrt von morgen ihren Ursprung hat Mit dem neuen Luft- und Raumfahrtcampus in Ottobrunn und Taufkirchen wächst einer der ambitioniertesten Technologiestandorte Europas. Schon heute entstehen dort Satelliten, Raketenideen – und die Fachkräfte von morgen werden hier ausgebildet. (SZ Plus)

Mordversuch mit Cuttermesser – Haftstrafe für Ex-Chefarzt Der 64 Jahre alte Täter lauerte dem neuen Partner seiner früheren Ehefrau in einer Tiefgarage auf und stach immer wieder auf ihn ein. Das Urteil nimmt er noch im Gerichtssaal an.

„Einen Wunsch nach Viagra stufen wir jetzt nicht als dringenden Fall ein“ Über Geschäftsleute mit Flugangst, eine Familie mit Baby ohne Windeln, eine Apothekerin, die das Medikament auch mal ans Gate bringt – und den Inhalt einer guten Reiseapotheke. (SZ Plus)

Das Isarflimmern an der Floßlände ist eröffnet An der Floßlände ist ein schmucker Holzbau mit großer Terrasse entstanden. Betreiber Klaus Bartl will das Isarflimmern zu einem „Aushängeschild für München“ machen – und hat gerade auch noch ein Wiesnzelt bekommen.

WEITERE NACHRICHTEN

Zum Tod des Holocaust-Überlebenden Avremale Litman: Einer, der seine Fröhlichkeit nie verloren hat (SZ Plus)

Bierstreit in München: Kioskbetreiber im Univiertel ziehen Klagen zurück

Moosach: Betrunkener demoliert Bushäuschen

Erzdiözese München und Freising: Offizial Peter Förster ist Münchens neuer Domdekan

Harlaching: Polizei kontrolliert Radler auf dem Isarradweg

MÜNCHEN ERLESEN

Ein Urlaubstag in der Au : Wo es besonders lauschig ist Einer der beliebtesten Treffpunkte am Fluss liegt in der Au. Doch der Stadtteil hat mehr zu bieten als Badevergnügen: ein besonderes Museum, einen Knödel-Experten und eine heimelige Draußen-Bar. SZ Plus Von Patrik Stäbler und Robert Haas (Fotos) ...

Stammtisch-Gespräche : Willkommen im Wolkenkuckucksheim Vom Glutofen-Sommer, Klimaschutz und der erstaunlichen Tatsache, dass der eigene Stammtisch niemanden kennt, der AfD wählt. SZ Plus Glosse von Wolfgang Görl ...

UNSER GASTROTIPP

Vollath's Bagel Bar : Fast Food muss nicht immer Burger sein Nicht nur herzhafte Bagel, sondern auch süße werden in der neuen Bagel-Bar am Sendlinger Tor serviert. Durch das Self-Service-Terminal geht ein wenig die Gemütlichkeit verloren, dafür sind die Preise absolut fair. Von Pauline Claßen ...

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