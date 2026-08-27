DER TAG IN MÜNCHEN
„Es ist sicher die größte Katastrophe, die das Land seit Langem erlebt hat“ Die Münchnerin Roswitha Schroeter engagiert sich seit 20 Jahren mit ihrem Verein „Carisimo“ für Nepal und hat dort auch ein Kinderdorf aufgebaut. Was sie nach der Sturzflut aus der Region hört – und was die Menschen dort nun dringend brauchen. (SZ Plus)
Der NSU-Terror und das endlose Leid zweier Münchner Familien 2001 ermorden rechtsextreme Terroristen Habil Kılıç, vier Jahre später Theodoros Boulgarides. Die Wunden der Hinterblieben heilen nicht. Über den Überlebenskampf der Familien. (SZ Plus)
Gefahr, Konkurrenz oder Chance? Was Taxifahrer von Robotaxis halten Ende 2027 sollen Münchner die autonomen Fahrzeuge schon nutzen können. Der Präsident des Bundesverbands Taxi sieht die Entwicklung positiv – warnt aber vor einer unregulierten Flut von Robotaxis.
„Rote Linien“ und „Positionsbestimmungen“: Warum sich Uli Hoeneß plötzlich mit Bäumen beschäftigt Die Nachbarn des FC-Bayern-Ehrenpräsidenten fordern, dass dieser zwei Linden auf seinem Anwesen am Tegernsee entfernen lässt. Der weigert sich – und die Stimmung vor Gericht ist entsprechend aufgeheizt.
Fußspuren weisen den Weg in die Münchner Innenstadt Die Taskforce Bahnhofsviertel will Fahrgästen, die im Baustellen-Chaos am Münchner Hauptbahnhof stranden, die Orientierung erleichtern. Wie das neue Leitsystem funktioniert.
Lacht jetzt noch wer? Die Münchner Kammerspiele sind laut Kritikerumfrage das „Theater des Jahres“. Nach den Diskussionen um die Nachfolge von Barbara Mundel dürfte das für das Haus eine Genugtuung sein. (SZ Plus)
WEITERE NACHRICHTEN
Auswertung von Geodaten: Landshuter Allee gen Süden gesperrt: Wo der Verkehr in München jetzt ausgebremst wird
Auf feuchter Fahrbahn: 500-PS-BMW kommt ins Schleudern – und rammt fünf Autos
Saisonstart der Fußball-Bundesliga: Soll der Münchner Stadtrat weiter Freikarten für den FC Bayern bekommen?
Begehbare Skulptur: Ein 32 Meter hoher Turm für Freiham
MÜNCHEN ERLESEN
UNSER FREIZEITTIPP
Restaurants in München | Bars in München | Frühstück und Brunch
Zu den Landkreisen: Bad Tölz-Wolfratshausen | Dachau | Ebersberg | Erding | Freising | Fürstenfeldbruck | München | Starnberg