Das Leid der Hinterbliebenen: NSU-Mord an Habil Kılıç jährt sich zum 25. Mal, Münchnerin über die derzeitige Lage zur Sturzflut in Nepal, was Taxifahrer von Robotaxis halten und mehr.

Das sind die Nachrichten des Tages

DER TAG IN MÜNCHEN

„Es ist sicher die größte Katastrophe, die das Land seit Langem erlebt hat“ Die Münchnerin Roswitha Schroeter engagiert sich seit 20 Jahren mit ihrem Verein „Carisimo“ für Nepal und hat dort auch ein Kinderdorf aufgebaut. Was sie nach der Sturzflut aus der Region hört – und was die Menschen dort nun dringend brauchen. (SZ Plus)

Der NSU-Terror und das endlose Leid zweier Münchner Familien 2001 ermorden rechtsextreme Terroristen Habil Kılıç, vier Jahre später Theodoros Boulgarides. Die Wunden der Hinterblieben heilen nicht. Über den Überlebenskampf der Familien. (SZ Plus)

Gefahr, Konkurrenz oder Chance? Was Taxifahrer von Robotaxis halten Ende 2027 sollen Münchner die autonomen Fahrzeuge schon nutzen können. Der Präsident des Bundesverbands Taxi sieht die Entwicklung positiv – warnt aber vor einer unregulierten Flut von Robotaxis.

„Rote Linien“ und „Positionsbestimmungen“: Warum sich Uli Hoeneß plötzlich mit Bäumen beschäftigt Die Nachbarn des FC-Bayern-Ehrenpräsidenten fordern, dass dieser zwei Linden auf seinem Anwesen am Tegernsee entfernen lässt. Der weigert sich – und die Stimmung vor Gericht ist entsprechend aufgeheizt.

Fußspuren weisen den Weg in die Münchner Innenstadt Die Taskforce Bahnhofsviertel will Fahrgästen, die im Baustellen-Chaos am Münchner Hauptbahnhof stranden, die Orientierung erleichtern. Wie das neue Leitsystem funktioniert.

Lacht jetzt noch wer? Die Münchner Kammerspiele sind laut Kritikerumfrage das „Theater des Jahres“. Nach den Diskussionen um die Nachfolge von Barbara Mundel dürfte das für das Haus eine Genugtuung sein. (SZ Plus)

WEITERE NACHRICHTEN

Auswertung von Geodaten: Landshuter Allee gen Süden gesperrt: Wo der Verkehr in München jetzt ausgebremst wird

Auf feuchter Fahrbahn: 500-PS-BMW kommt ins Schleudern – und rammt fünf Autos

Saisonstart der Fußball-Bundesliga: Soll der Münchner Stadtrat weiter Freikarten für den FC Bayern bekommen?

Begehbare Skulptur: Ein 32 Meter hoher Turm für Freiham

MÜNCHEN ERLESEN

Stadionsprecher des FC Bayern : Seine Memoiren würden ein sehr dickes Buch werden In 30 Jahren als Stadionsprecher des FC Bayern München hat Stephan Lehmann mehr als tausend Spiele erlebt. Über Sätze, die er während einer Partie niemals sagen würde, und einen Abend, als er mit Mario Basler auf dem Tisch tanzte. SZ Plus Von Thomas Becker ...

Postkarten : „Sei Pippi nicht Annika“: Dieser Münchner entwickelt Sinnsprüche zum Verschenken Martin Arz entwirft Postkarten mit witzigen Lebensweisheiten. Längst landen die nicht mehr nur in Briefkästen. SZ Plus Von Sabine Buchwald ...

UNSER FREIZEITTIPP

Die Opera incognita mit „König Roger“ : Oper zwischen Mumien und Hieroglyphen Die Lust der Opera Incognita auf Entdeckungen und unkonventionelle Spielorte ist ungebremst. Jetzt spielt das freie Münchner Kollektiv Karol Szymanowskis „König Roger“ im Ägyptischen Museum. Von Paul Schäufele ...

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