DER TAG IN MÜNCHEN
Tram-Westtangente kann in voller Länge gebaut werden Für eines der wichtigsten Nahverkehrsprojekte Münchens liegt jetzt die komplette Baugenehmigung vor. Wo es nach dem Planfeststellungsbeschluss für die gesamte Strecke jetzt konkret weitergeht.
Ein drei Meter großer Dackel und jede Menge Optimismus Bald fällt die Entscheidung, mit welcher Stadt Deutschland ins Rennen um die Olympischen Spiele geht. München habe international die besten Chancen, ist OB Krause überzeugt. Der Countdown läuft. (SZ Plus)
„Eine partielle Mondfinsternis ist ein beeindruckendes Naturschauspiel!“ Astrophysikerin Viktoria Zekoll von der Münchner Volkssternwarte erklärt, was bei einer Mondfinsternis passiert und wo in der Stadt man den besten Blick auf das Spektakel hat. (SZ Plus)
Wie sich Demokratie in der Trambahn stärken lässt Zwei Vereine wollen in Straßenbahnen Fahrgäste, die sonst anonym nebeneinander sitzen, zu Gesprächen einladen. Das Modell wird im Osten Deutschlands bereits erprobt, die Initiatoren machen dabei zum Teil unerwartete Erfahrungen.
Die Zukunft der Deutschen Eiche ist ungewiss Vor 33 Jahren übernahmen Dietmar Holzapfel und Josef Sattler die Deutsche Eiche und bauten die Institution der queeren Community zu ihrer heutigen Größe aus. Doch wer soll ihnen einmal nachfolgen? (SZ Plus)
Kino vor der Haustür Tanja Krainhöfer und Patrik Thomas sind mit ihrem mobilen Kino zehn Tage lang in verschiedenen Stadtteilen unterwegs. Ihr Ziel: mit Filmen aus München Nachbarn zusammenbringen. (SZ Plus)
WEITERE NACHRICHTEN
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