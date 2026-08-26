Neuigkeiten zum Bauprojekt Tram-Westtangente, Naturspektakel partielle Mondfinsternis, wie sich Demokratie in der Trambahn stärken lässt und mehr.

DER TAG IN MÜNCHEN

Tram-Westtangente kann in voller Länge gebaut werden Für eines der wichtigsten Nahverkehrsprojekte Münchens liegt jetzt die komplette Baugenehmigung vor. Wo es nach dem Planfeststellungsbeschluss für die gesamte Strecke jetzt konkret weitergeht.

Ein drei Meter großer Dackel und jede Menge Optimismus Bald fällt die Entscheidung, mit welcher Stadt Deutschland ins Rennen um die Olympischen Spiele geht. München habe international die besten Chancen, ist OB Krause überzeugt. Der Countdown läuft. (SZ Plus)

„Eine partielle Mondfinsternis ist ein beeindruckendes Naturschauspiel!“ Astrophysikerin Viktoria Zekoll von der Münchner Volkssternwarte erklärt, was bei einer Mondfinsternis passiert und wo in der Stadt man den besten Blick auf das Spektakel hat. (SZ Plus)

Wie sich Demokratie in der Trambahn stärken lässt Zwei Vereine wollen in Straßenbahnen Fahrgäste, die sonst anonym nebeneinander sitzen, zu Gesprächen einladen. Das Modell wird im Osten Deutschlands bereits erprobt, die Initiatoren machen dabei zum Teil unerwartete Erfahrungen.

Die Zukunft der Deutschen Eiche ist ungewiss Vor 33 Jahren übernahmen Dietmar Holzapfel und Josef Sattler die Deutsche Eiche und bauten die Institution der queeren Community zu ihrer heutigen Größe aus. Doch wer soll ihnen einmal nachfolgen? (SZ Plus)

Kino vor der Haustür Tanja Krainhöfer und Patrik Thomas sind mit ihrem mobilen Kino zehn Tage lang in verschiedenen Stadtteilen unterwegs. Ihr Ziel: mit Filmen aus München Nachbarn zusammenbringen. (SZ Plus)

WEITERE NACHRICHTEN

Kriminalität in München: Einbruchserie im Lehel – Polizei sucht Zeugen

Staatsanwaltschaft München: Nierenspende erzwungen? Ehepaar wieder frei

Polizei in München: Neue Masche: Trickbetrüger fragen nach alten Gegenständen für angeblichen Laden

MÜNCHEN ERLESEN

Ein Urlaubstag im Glockenbachviertel : Dieses Viertel ist einfach 'ne Bank Urlaubstag oder Urlaubsnacht? Im Glockenbachviertel kann man beides verbringen. Und sich auf Sitzgelegenheiten einen Einblick verschaffen in diesen seit Jahrzehnten queeren Stadtteil, in dem ganz Unterschiedliches aufeinandertrifft. SZ Plus Von Philipp Crone und Stephan Rumpf (Fotos) ...

Schauspieler und Filmemacher Detlef Bothe : „Die Zukunft ist aufgebraucht“ – lang lebe die Kunst! Die Welt dreht durch und die Aussichten für Künstler sind mau. Der Schauspieler und Filmemacher Detlef Bothe macht trotzdem immer weiter. Warum kreatives Schaffen der Seele guttut und gegen den Niedergang hilft. SZ Plus Von Bernhard Blöchl ...

UNSER FREIZEITTIPP

Badespaß im Vergleich : Was ein Tag am See kostet In der Sonne liegen, schwimmen und für einen Imbiss an den Kiosk gehen – so sieht ein typischer Badetag aus. Es scheint ein günstiges Vergnügen zu sein. Aber ist das so? Ein Vergleich von acht Seen rund um München. SZ Plus Von Emely Greiner ...

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