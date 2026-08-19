DER TAG IN MÜNCHEN
Bahn plant Züge zu streichen: Was auf München-Pendler zukommt Fernzüge sollen künftig Vorrang haben. Die Bahn erwägt wegen Überlastung ihrer Strecken Einschnitte beim Regionalverkehr, vor allem zwischen München und Augsburg. Der Fahrgastverband warnt vor einem „vorsätzlich herbeigeführten Verkehrsinfarkt“. (SZ Plus, Exklusiv)
Polizei schießt auf 14-jährigen Schüler – wie es dazu kam Der Jugendliche hantiert auf der Straße mit einer Softair-Pistole. Als ihn Beamte auffordern, die Waffe niederzulegen, fällt ein Schuss und trifft ihn im Oberkörper. Sein Zustand ist stabil.
Wenn der Landeanflug auf dem Acker endet Innerhalb von zwei Tagen hat es am Münchner Flughafen zwei Zwischenfälle gegeben. Es ist nicht das erste Mal, dass dort Maschinen beim Starten oder Landen in Schwierigkeiten geraten. Ein Überblick.
Wie Haidhausen sich vom Glasscherbenviertel zum hippen Stadtteil wandelte Vor 50 Jahren sollte das Gründerzeitviertel vor dem Verfall bewahrt werden – und wurde zum ersten Sanierungsgebiet Münchens ausgerufen. Die Stadt sieht darin ein Erfolgsmodell. Heute stehen andere Gebiete im Fokus. (SZ Plus)
„Schönheit heißt anpassen, und nicht verändern“ Aus dem Amazonas-Regenwald nach München: Alzira Grothes Lebensweg war nicht einfach. Heute betreibt sie ihr eigenes Kosmetikstudio. Warum für sie Pediküre genauso wichtig ist wie Zähneputzen. (SZ Plus)
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Junge Menschen mit psychischen Erkrankungen: Boxen, um sich selbst zu spüren (SZ Plus)
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