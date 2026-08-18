Warum die zweite Eisbachwelle auf sich warten lässt, was im ersten Untersuchungsbericht zum Unfall am Münchner Flughafen steht, weshalb an der Schellingstraße 25 das Bauprojekt scheiterte und mehr.

DER TAG IN MÜNCHEN

Warum aus Münchens zweiter offizieller Eisbachwelle bisher nichts wurde Vor einem Jahr versprachen Ministerpräsident Markus Söder und der damalige OB Dieter Reiter ein Surfparadies an der Dianabadschwelle. Wieso ist bis heute nichts passiert? Die Antwort erzählt einiges über den Zustand von Stadt und Land. (SZ Plus), (Exklusiv)

Vorläufiger Untersuchungsbericht: Boeing hatte Beschleunigungsproblem Nach der Beinahe-Katastrophe am Münchner Flughafen legt die vietnamesische Luftfahrtbehörde einen ersten Bericht vor. Er gibt Hinweise darauf, warum die Maschine erst so spät abhob.

Lufthansa-Airbus setzt bei Landung in München zu früh auf An Bord der Maschine befanden sich 351 Passagiere. Erst am Wochenende war es in München zu einer Beinahe-Katastrophe gekommen.

Warum wird an der Schellingstraße 25 nicht gebaut? 44 Wohnungen sollen an prominenter Stelle im Univiertel entstehen. Doch zwischen Eigentümer und Stadt gibt es seit Jahren Streit, der nun vor Gericht landet. (SZ Plus)

Könnte München plötzlich ohne öffentliche Ladepunkte dastehen? Bislang betreiben allein die Stadtwerke Ladestationen für Elektroautos im öffentlichen Raum am Straßenrand. Doch die ihnen genehmigte Sondernutzung endet schon bald. Und dann?

30-Jähriger soll Dealer Schraubenzieher in die Brust gestochen haben Ein Sprachlehrer soll sich in einen Streit um die Qualität von Marihuana eingemischt und einen Mann attackiert haben. Vor Gericht spricht er von einer „Torheit“.

Sie lebt Inklusion ganz selbstverständlich Anna Salcedo Horn hat das Down-Syndrom und gestaltet ihre Welt so selbständig wie möglich: in ihrem Job, in ihrer Wohngemeinschaft und im Münchner Nachtleben. Ein Besuch. (SZ Plus)

WEITERE NACHRICHTEN

Prozess in München: 54-Jähriger greift Wiesn-Bedienung in den Schritt – 9100 Euro Geldstrafe

Zufällige Kontrolle: Polizei findet mehr als ein Kilo Meth bei 55-Jährigem

Polizei in München: Nach 13 Jahren: Tatverdächtiger nach Messerangriff gefasst

Münchner Zoo: Schimpansin Brigitte – die Neue im Tierpark Hellabrunn

MÜNCHEN ERLESEN

Impostor-Phänomen : „Wann merken die anderen, dass ich eigentlich nichts kann?“ Frederick, Paula und Valentina gelten als kompetent, engagiert und erfolgreich. Dennoch warten sie jeden Tag darauf, aufzufliegen. Warum trifft das so viele junge Menschen – gerade in Studium und Berufsstart? SZ Plus Von Veronika Tieschky ...

Debatte : König, Klenze, Klimawandel In München soll eine steinerne Prachtstraße klimaresilient begrünt werden. Ist das Öko-Futurismus, Majestätsbeleidigung oder Denkmal-Frevel? Die Antwort weist in die Zukunft aller Städte. SZ Plus Essay von Gerhard Matzig ...

UNSER KULTURTIPP

Franziska zu Reventlows Roman „Ellen“ : Eine Frau sucht die Freiheit In Franziska zu Reventlows neu aufgelegtem Roman „Ellen Olestjerne“ geht es um eine mutige junge Frau, die heute nicht nur einer jungen Generation etwas zu sagen hat. SZ Plus Von Jasper Eckhof ...

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