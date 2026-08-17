Immer mehr junge Menschen suchen bei der Telefonseelsorge Hilfe, der fast missglückte Start einer Boeing am Münchner Flughafen wird untersucht, auf der Landshuter Allee gilt weiterhin Tempo 30 und mehr.

Das sind die Nachrichten des Tages

DER TAG IN MÜNCHEN

„Bei uns landen viele, die eigentlich einen Therapieplatz bräuchten“ Zehntausende haben 2025 bei der katholischen Telefonseelsorge im Raum München Hilfe gesucht, unter ihnen immer mehr junge Menschen in seelischer Not. Einsamkeit ist ein großes Thema. (SZ Plus)

Knapp vorbei an der Katastrophe? Wurden die Bremsen fälschlicherweise aktiviert? Der beinahe missglückte Start einer Maschine der Vietnam Airlines am Münchner Flughafen löst Spekulationen aus. Noch wird der Vorfall untersucht – und über die Folgen des Kerosin-Ablassens diskutiert.

Warum es bei Tempo 30 auf dem Mittleren Ring bleibt OB Dominik Krause hat eine Weisung seines Vorgängers Dieter Reiter aufgehoben, der zu Tempo 50 zurückkehren wollte. Auf dem Abschnitt des Mittleren Rings gilt jetzt Tempo 30 – zumindest vorerst. (SZ Plus)

Hofgarten-Brunnen werden saniert Fast 70 Jahre nach ihrer Wiederherstellung nach dem Zweiten Weltkrieg müssen nicht nur die vier Brunnen selbst generalüberholt werden. Auch Leitungen und Ablaufsysteme werden optimiert.

Am Airport fliegen auch die Bälle Freizeitsportler und Freizeitsportlerinnen können sich am Münchner Flughafen einer neuen Herausforderung stellen und gegen Profis antreten – bei den „Padel Days“.

WEITERE NACHRICHTEN

In mehreren Stadtvierteln: Polizei kontrolliert Autoposer-Szene

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MÜNCHEN ERLESEN

Ein Urlaubstag in Thalkirchen : So grün ist München nirgendwo sonst Für viele ist Thalkirchen das Juwel unter Münchens Vierteln. Zu Recht? Ein Spaziergang durch die großstädtische Natur. SZ Plus Von Justin Patchett und Robert Haas (Fotos) ...

SZ-Serie: Wasser bewegt : „Hat man zu wenig Flüssigkeit im Körper, wird das Blut dicker“ Zu wenig trinken kann Konzentration, Kreislauf und Gesundheit belasten. Hausarzt und Internist Bijan Raziorrouh erklärt, wie hoch der tägliche Wasserbedarf ist und welche Warnzeichen auf Flüssigkeitsmangel hindeuten. SZ Plus Interview von Daniela Bode ...

UNSER FREIZEITTIPP

Gastro-Tipps : Frühstücken mit Fernweh: Drei besondere Cafés in München Schlemmen wie in Mexiko oder Australien: Wer das etwas andere Geschmackserlebnis sucht, startet mit Lachs-Ceviche oder Chilaquiles in den Tag. Drei besondere Café-Tipps für München. Von SZ-Autorinnen und -Autoren ...

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