DER TAG IN MÜNCHEN
„Bei uns landen viele, die eigentlich einen Therapieplatz bräuchten“ Zehntausende haben 2025 bei der katholischen Telefonseelsorge im Raum München Hilfe gesucht, unter ihnen immer mehr junge Menschen in seelischer Not. Einsamkeit ist ein großes Thema. (SZ Plus)
Knapp vorbei an der Katastrophe? Wurden die Bremsen fälschlicherweise aktiviert? Der beinahe missglückte Start einer Maschine der Vietnam Airlines am Münchner Flughafen löst Spekulationen aus. Noch wird der Vorfall untersucht – und über die Folgen des Kerosin-Ablassens diskutiert.
Warum es bei Tempo 30 auf dem Mittleren Ring bleibt OB Dominik Krause hat eine Weisung seines Vorgängers Dieter Reiter aufgehoben, der zu Tempo 50 zurückkehren wollte. Auf dem Abschnitt des Mittleren Rings gilt jetzt Tempo 30 – zumindest vorerst. (SZ Plus)
Hofgarten-Brunnen werden saniert Fast 70 Jahre nach ihrer Wiederherstellung nach dem Zweiten Weltkrieg müssen nicht nur die vier Brunnen selbst generalüberholt werden. Auch Leitungen und Ablaufsysteme werden optimiert.
Am Airport fliegen auch die Bälle Freizeitsportler und Freizeitsportlerinnen können sich am Münchner Flughafen einer neuen Herausforderung stellen und gegen Profis antreten – bei den „Padel Days“.
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