Die Vergabe der Zelte: Zwischen Wiesn und Tradition, was beim Luftfahrtunfall der Vietnam Airlines-Maschine am Flughafen geschehen ist , wie ein Arbeitstag der DLRG aussieht und mehr.

Das sind die Nachrichten des Tages

DER TAG IN MÜNCHEN

„Ich mag mir das nicht vorstellen“ Der Countdown zum Wiesn-Start läuft. Doch noch wird vor Gericht über die Zeltvergabe gestritten. Kippen Juristen das Prozedere? Für Wiesnwirte-Sprecher Peter Inselkammer ein Schreckensszenario. (SZ Plus)

Missglückter Start bei Flug nach Hanoi wird als Luftfahrtunfall eingestuft Die „Boeing 787 Dreamliner“ der Vietnam Airlines schoss laut Flugsicherung über die Startbahn hinaus und beschädigte vor dem Abheben sogar noch die Flugfeldbefeuerung. Eine Notlandung der Maschine war erst zwei Stunden später möglich.

Hitzesommer mit Einsatzrekord Ein Samstag mit den DLRG-Rettern am Münchner Fasaneriesee: Wie sich der Wachdienst auf einen möglichen Einsatz vorbereitet und welche Gruppen besonders häufig in Badeunfälle verwickelt sind.

Gasleitung war repariert Entgegen der SZ-Darstellung ließ der Eigentümer eines Mietshauses in der Mauerkircherstraße eine schadhafte Gasleitung umgehend reparieren.

WEITERE NACHRICHTEN

Demonstration am Münchner Karlsplatz: Wasserschlacht für mehr Klimaschutz

St. Helena in Untergiesing: Brand in Kirche in München während Gottesdienst

Flößerei: Alles fließt noch

MÜNCHEN ERLESEN

Hitzeschutz : „Jede Form von Begrünung wirkt wie eine natürliche Klimaanlage“ Wärmeresistente Pflanzen im Topf, Efeu an der Fassade, Moose auf dem Dach – der Geograf und Botaniker Walter Kufeld weiß, wie man sein Zuhause jetzt für den nächsten Sommer vorbereiten kann. SZ Plus Interview von Sabine Buchwald ...

SZ-Kolumne Typisch deutsch : Was ein Münchner Kindl zum Schlafen braucht Eine Frage ist bei unserem Autor immer präsent, seitdem er Vater ist: Wann muss die kleine Tochter schlafen – und ist das Licht im Raum gedämpft genug? In seiner alten Heimat Syrien würde das Abendritual komplett anders aussehen. SZ Plus Kolumne von Mohamad Alkhalaf ...

UNSER FREIZEITTIPP

El Patio : Sonntagsbrunch auf mexikanisch Im El Patio in Schwabing stehen auf dem Brunchbuffet jeden Sonntag Speisen, die sonst eher nicht auf Münchner Frühstückstischen zu finden sind. Das hat seinen Preis – aber es lohnt sich. Von Rebecca Dodaro ...

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