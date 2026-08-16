DER TAG IN MÜNCHEN
„Ich mag mir das nicht vorstellen“ Der Countdown zum Wiesn-Start läuft. Doch noch wird vor Gericht über die Zeltvergabe gestritten. Kippen Juristen das Prozedere? Für Wiesnwirte-Sprecher Peter Inselkammer ein Schreckensszenario. (SZ Plus)
Missglückter Start bei Flug nach Hanoi wird als Luftfahrtunfall eingestuft Die „Boeing 787 Dreamliner“ der Vietnam Airlines schoss laut Flugsicherung über die Startbahn hinaus und beschädigte vor dem Abheben sogar noch die Flugfeldbefeuerung. Eine Notlandung der Maschine war erst zwei Stunden später möglich.
Hitzesommer mit Einsatzrekord Ein Samstag mit den DLRG-Rettern am Münchner Fasaneriesee: Wie sich der Wachdienst auf einen möglichen Einsatz vorbereitet und welche Gruppen besonders häufig in Badeunfälle verwickelt sind.
Gasleitung war repariert Entgegen der SZ-Darstellung ließ der Eigentümer eines Mietshauses in der Mauerkircherstraße eine schadhafte Gasleitung umgehend reparieren.
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