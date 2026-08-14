Der Ausstieg aus der Droge: Wieso es sich lohnt, mit dem Cannabis-Konsum aufzuhören, wie KI unsere Arbeitswelt verändert, was Urban Gardening ist und mehr.

Das sind die Nachrichten des Tages

DER TAG IN MÜNCHEN

„Ich bin heute als Nicht-Kiffer viel zufriedener mit mir“ John und Moritz haben jahrelang Cannabis konsumiert. Es war Teil ihres Lifestyles. In ihrem Buch „Kiffen aufhören – aber auf chillig“ berichten sie, wie ihnen der Ausstieg gelang - und was sie stattdessen gewonnen haben. (SZ Plus)

„Es ist ein großes Missverständnis, dass KI einfach Jobs ersetzt“ Christian Gärtner forscht zur Digitalisierung der Arbeitswelt. Welche Jobs am meisten gefährdet sind und warum der Professor glaubt, dass Berufe nicht wegfallen, sondern sich ändern. (SZ Plus)

Vor dem Oktoberfest: Wie Neu-OB Dominik Krause das Anzapfen übt 45 Minuten mit dem Braumeister von Paulaner, ein geliehener Wechsel und 99 Prozent Zuversicht: Was beim ersten Training des neuen OB passierte.

Mann in Wohnungslosenunterkunft getötet – Festnahme am Hauptbahnhof Der 22-jährige Verdächtige wurde wegen psychischer Auffälligkeiten in einer Psychiatrie untergebracht. Die Mordkommission ermittelt.

So klappt es mit dem Gärtnerglück mitten in der Stadt In Krautgärten kann jeder Gemüse ziehen. In München sollen viele neue Standorte hinzukommen. Wer sich geschickt anstellt, kann sich auf diesem Weg so gut wie selbst versorgen.

WEITERE NACHRICHTEN

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MÜNCHEN ERLESEN

Flughafen München : Mit Discover Airlines in die Servicehölle reisen – ohne Rückflugticket Reisende, vergesst ihr etwas an Bord einer in München gelandeten Maschine, dann lasst alle Hoffnung fahren. Die Kundenbetreuung wird euch spüren lassen, wie töricht es ist, Nachforschungen anzustellen. SZ Plus Glosse von Joachim Käppner ...

SZ Magazin Einen Tag und eine Nacht im Englischen Garten : Der Sommer ihres Lebens Über junge Menschen wird ständig gesprochen und entschieden. Aber was treibt sie um? Was hält sie nachts wach? Was ängstigt sie? Worauf sind sie stolz? Wen lieben sie? Wir waren einen Tag und eine Nacht dort, wo sie sich in München am liebsten treffen: im Englischen Garten. SZ Plus ...

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Buchberg : Ein Biergarten hebt ab Auf dem Karl-Stützel-Platz gilt ein Alkoholverbot, eigentlich. Denn im Buchberg direkt am Alten Botanischen Garten bekommt man trotzdem Bier und Spritz – und das auch noch günstig. Über ein ungewöhnliches Konzept. Oscar Offermann ...

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