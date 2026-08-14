DER TAG IN MÜNCHEN
„Ich bin heute als Nicht-Kiffer viel zufriedener mit mir“ John und Moritz haben jahrelang Cannabis konsumiert. Es war Teil ihres Lifestyles. In ihrem Buch „Kiffen aufhören – aber auf chillig“ berichten sie, wie ihnen der Ausstieg gelang - und was sie stattdessen gewonnen haben. (SZ Plus)
„Es ist ein großes Missverständnis, dass KI einfach Jobs ersetzt“ Christian Gärtner forscht zur Digitalisierung der Arbeitswelt. Welche Jobs am meisten gefährdet sind und warum der Professor glaubt, dass Berufe nicht wegfallen, sondern sich ändern. (SZ Plus)
Vor dem Oktoberfest: Wie Neu-OB Dominik Krause das Anzapfen übt 45 Minuten mit dem Braumeister von Paulaner, ein geliehener Wechsel und 99 Prozent Zuversicht: Was beim ersten Training des neuen OB passierte.
Mann in Wohnungslosenunterkunft getötet – Festnahme am Hauptbahnhof Der 22-jährige Verdächtige wurde wegen psychischer Auffälligkeiten in einer Psychiatrie untergebracht. Die Mordkommission ermittelt.
So klappt es mit dem Gärtnerglück mitten in der Stadt In Krautgärten kann jeder Gemüse ziehen. In München sollen viele neue Standorte hinzukommen. Wer sich geschickt anstellt, kann sich auf diesem Weg so gut wie selbst versorgen.
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