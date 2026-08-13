DER TAG IN MÜNCHEN
Machtkampf im Hause Hirmer: Plötzlich soll eine 18-Jährige Miteigentümerin werden Nach Jahren des Streits scheidet einer der vier Gesellschafter aus dem Familienkonzern aus. Doch nun tritt seine Tochter auf. Welche Rolle kann sie spielen? (SZ Plus)
Plötzlich meldet Herr Vorbrugg: „Ich sehe ersten Kontakt!“ Hobby-Astronomen bauen Teleskope auf, die Sofi-Brillen liegen parat und die Kinder haben ihre Nasa-Shirts angezogen: Auf dem Dach des Münchner Gasteigs trifft sich eine bunte Gruppe, um einen ganz besonderen Blick auf die Sonnenfinsternis zu bekommen. Und dann zeigt die Uhr 20.16 Uhr. (SZ Plus)
Sonnenfinsternis über München Hunderttausende haben mitgefiebert und in den Himmel geblickt: Eindrücke von der Sonnenfinsternis in München und Umgebung.
„In dem Gebäude kann man in drei Dimensionen erleben, wie Habermas gedacht hat“ Das Wohnhaus von Jürgen Habermas steht nun unter Denkmalschutz. Was macht es so besonders? Und lässt sich auch die Aura des Philosophen erhalten? Ein Gespräch mit Bayerns oberstem Denkmalschützer, Mathias Pfeil. (SZ Plus)
33-Jähriger dealt kiloweise mit Kokain – zehn Jahre Haft 22 Kilo fand die Polizei in einer Tiefgarage im Münchner Südwesten. Doch Semir S. war schon vor dem spektakulären Fund ins Visier der Ermittler geraten.
WEITERE NACHRICHTEN
Münchner Westen: Zwei 14-Jährige nach Fahrrad-Diebstählen festgenommen
Neubibergs Bürgermeister: Hat Pardeller wieder Ärger mit der Polizei?
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