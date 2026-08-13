18-Jährige soll Miteigentümerin des Modehaus Hirmer werden, wie die Sonnenfinsternis München verzauberte, warum sich ein Urlaubstag in Haidhausen lohnt und mehr.

DER TAG IN MÜNCHEN

Machtkampf im Hause Hirmer: Plötzlich soll eine 18-Jährige Miteigentümerin werden Nach Jahren des Streits scheidet einer der vier Gesellschafter aus dem Familienkonzern aus. Doch nun tritt seine Tochter auf. Welche Rolle kann sie spielen? (SZ Plus)

Plötzlich meldet Herr Vorbrugg: „Ich sehe ersten Kontakt!“ Hobby-Astronomen bauen Teleskope auf, die Sofi-Brillen liegen parat und die Kinder haben ihre Nasa-Shirts angezogen: Auf dem Dach des Münchner Gasteigs trifft sich eine bunte Gruppe, um einen ganz besonderen Blick auf die Sonnenfinsternis zu bekommen. Und dann zeigt die Uhr 20.16 Uhr. (SZ Plus)

Sonnenfinsternis über München Hunderttausende haben mitgefiebert und in den Himmel geblickt: Eindrücke von der Sonnenfinsternis in München und Umgebung.

„In dem Gebäude kann man in drei Dimensionen erleben, wie Habermas gedacht hat“ Das Wohnhaus von Jürgen Habermas steht nun unter Denkmalschutz. Was macht es so besonders? Und lässt sich auch die Aura des Philosophen erhalten? Ein Gespräch mit Bayerns oberstem Denkmalschützer, Mathias Pfeil. (SZ Plus)

33-Jähriger dealt kiloweise mit Kokain – zehn Jahre Haft 22 Kilo fand die Polizei in einer Tiefgarage im Münchner Südwesten. Doch Semir S. war schon vor dem spektakulären Fund ins Visier der Ermittler geraten.

WEITERE NACHRICHTEN

Münchner Westen: Zwei 14-Jährige nach Fahrrad-Diebstählen festgenommen

Neubibergs Bürgermeister: Hat Pardeller wieder Ärger mit der Polizei?

PODCAST „HEY MÜNCHEN“

SZ-Podcast „Hey München“ : Aufbruchsstimmung beim TSV 1860 München Neben dem Neustart bei den Löwen haben Lisa und Linus in der aktuellen Folge Tipps für den Urlaub daheim – und das, obwohl die S-Bahn-Stammstrecke mal wieder teilweise gesperrt ist. ...

MÜNCHEN ERLESEN

Ein Urlaubstag in Haidhausen : Wo Haidhausen ist wie das Dorf, das es einst war Haidhausen ist ordentlich durchgentrifiziert – und doch fühlt es sich oft immer noch an wie früher. Ein Rundgang zu einem alten Bauernhof-Haus, einem Pracht-Bad und einem in einer Guerilla-Aktion entstandenen Treffpunkt fürs Viertel. SZ Plus Von Patrik Stäbler und Robert Haas (Fotos) ...

Berufswahl : Das schafft keine KI Schlepper fahren, Bäume pflanzen oder Vitrinen schreinern: Acht Azubis aus der Region um München erzählen, was sie an ihrer Ausbildung schätzen. Von SZ-Autorinnen und -Autoren ...

UNSER FREIZEITTIPP

Ausstellung in München : Zwischen Francis Bacon und Banksy Antony Micallefs Trump-Porträt auf einer Zigarettenschachtel ging im Netz viral. Und mit seiner Malerei hat der Brite den Musiker Peter Gabriel beeindruckt. Nun ist in München eine Retrospektive des Künstlers zu sehen. SZ Plus Von Jürgen Moises ...

Restaurants in München | Bars in München | Frühstück und Brunch

Zu den Landkreisen: Bad Tölz-Wolfratshausen | Dachau | Ebersberg | Erding | Freising | Fürstenfeldbruck | München | Starnberg