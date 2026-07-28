DER TAG IN MÜNCHEN
„Man will jetzt alles – bloß sich nicht allein fühlen“ Rund 4000 Menschen kommen am Montagabend auf den Marienplatz, in Solidarität mit den Opfern des Anschlags auf den Berliner CSD. Die Anteilnahme ist groß – vor allem bei jenen, denen Hass auf ihre Community täglich im Alltag begegnet.
„Reue zeigt er offensichtlich nicht“ Farhad N. raste mit seinem Auto in eine Menschenmenge: Im Prozess um den Anschlag auf eine Verdi-Demo im Februar 2025 mit zwei Toten fordert die Bundesanwaltschaft lebenslange Haft. Die Betroffenen und Hinterbliebenen finden emotionale Worte.
München wird von Kokain überschwemmt Mehr Fälle, größere Mengen, reinerer Stoff: Der internationale Drogenhandel setzt immer ausgefeiltere Technik ein. Die Stadt bekommt die Folgen unmittelbar zu spüren – und die Fahnder erwarten künftig mehr Todesfälle durch Koks-Konsum. (SZ Plus)
Wie die Mittelschule gestärkt werden soll In Neuperlach wurden die Jahrgangsbesten der Münchner Mittelschulen geehrt. Die Schulform hat, trotz zahlreicher Qualifikationsmöglichkeiten, noch immer einen schlechten Ruf. Das soll sich ändern – auch mit einer neuen Initiative des Freistaats. (SZ Plus)
„Ich bleibe an jeder roten Ampel stehen“ Mónica Basilio Hazas trainiert ein Münchner Quidditch-Team und geht sonntags in die Kirche. Es gibt vieles, was die Mexikanerin an Deutschland liebt. Ein Aspekt steht dabei ganz oben. (SZ Plus)
WEITERE NACHRICHTEN
Mutmaßlicher Mordfall: Polizei verhaftet zweiten Tatverdächtigen nach Tötung an der Motorworld
Bauarbeiten: Brücke am Frankfurter Ring wird für zwei Nächte gesperrt
Urteil des Landesgerichts: Sexueller Missbrauch von Kindern – Haftstrafe für 47-jährigen Familienvater
Waldbrände in Frankreich: München bietet Partnerstadt Bordeaux Hilfe im Kampf gegen die Flammen an
Kabarett in München: Lach- und Schießgesellschaft kehrt zurück nach Schwabing (SZ PLUS)
MÜNCHEN ERLESEN
UNSER GASTROTIPP
Restaurants in München | Bars in München | Frühstück und Brunch
Zu den Landkreisen: Bad Tölz-Wolfratshausen | Dachau | Ebersberg | Erding | Freising | Fürstenfeldbruck | München | Starnberg