Wie sehr sich die Innenstadt an heißen Tagen aufheizt, was ein abgerissener Balkon mit dem Vorwurf der Entmietung zu tun hat, wie Jugendliche das Handwerk in einer besonderen Projektwerkstatt erlernen und mehr.

DER TAG IN MÜNCHEN

Wie München glüht – und jeder Grashalm hilft Eine Tour mit der Wärmebildkamera zeigt, wie sehr sich die Innenstadt aufheizt. Wie groß ist da der Kühleffekt von Bäumen, Grünflächen oder Brunnen?

„Wir hatten teilweise mehr als 100 Dezibel in der Wohnung“ Maximilian A. lebt in einer Wohnung in Neuhausen und ist überzeugt: Die Eigentümerin will ihn entmieten. Denn eines Morgens machen sich Arbeiter plötzlich an seinem Balkon zu schaffen – mit einem Abbruchhammer. (SZ Plus)

„Ich kannte das bisher nur von der AfD im Bundestag“ Wie reagieren, wenn Kirchenmitglieder einen Vortrag mit aggressiven Zwischenrufen stören? Oder wenn ein AfD-Mitglied für den Pfarrgemeinderat kandidieren will? Die Erzdiözese München und Freising möchte ihre Mitglieder für den schwierigen Umgang mit rechtsextremen Positionen stärken.

München: Wieso die Hundesteuer wohl um 44 Euro steigt Seit 2011 liegt die Abgabe konstant bei 100 Euro. Das dürfte sich nun ändern. Und Kampfhundebesitzer müssen ein Vielfaches zahlen.

„Du hast Wasser? Ich küss’ dein Herz!“ Unterstützung nach sexuellen Übergriffen, Erste Hilfe oder einfach nur eine Erfrischung: Im Englischen Garten kümmert sich ein Awareness-Team darum, dass sich die Leute wohlfühlen. Doch bald endet das Projekt vorerst – denn das Budget ist knapp. (SZ Plus)

Wie ein Bordsteinschneider die Radl-Community entzückt 100 000 Euro stellt die Stadt aus dem „München Budget“ für ein Projekt bereit, das Bordsteine abflacht. Damit können Fahrradfahrer ohne Ruckeln und Holpern Kreuzungen queren. Nur in einem Fall verbietet sich der Einsatz der Maschine.

WEITERE NACHRICHTEN

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MÜNCHEN ERLESEN

Technik : Wenn die KI als Konkurrenz zu Hause einzieht Ob in der Münchner Stadtpolitik oder zu Hause: Missverständnisse lassen sich kaum vermeiden. Ob neue Technik hilft? SZ Plus Glosse von Christiane Lutz ...

Jugendliche und Handwerk : „Hier darf sich jeder ausprobieren, ohne Angst. Keiner muss hier etwas leisten“ Der Sozialpädagoge Roman Röschlein bringt Schülern den Umgang mit Schwingschleifer und Stichsäge bei. Wie ein Kurs in seiner Projektwerkstatt Jugendliche wachsen lässt. SZ Plus Von Martina Scherf ...

UNSER FREIZEITTIPP

Kinder und Jugendliche in München : Tipps für die Ferien: Wo Kurzentschlossene noch fündig werden Aktiver Jung-Bürger bei Mini München, kreative Künstlerin im Museumsgarten, Akrobatin oder Zauberkünstler bei Lilalu: Diese Workshops garantieren Spannung und Abwechslung in den Sommerwochen. Von Barbara Hordych ...

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