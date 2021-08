Bisher treffen sich die jungen Menschen unter anderem zum Feiern in den Straßen rund um die Uni - und bald vielleicht am Goethe-Denkmal am Maximiliansplatz?

Von Anna Hoben

Man kann die Menschen nicht einfach umdirigieren. Man kann nicht jene, die sich gern am Wochenende abends auf der Türkenstraße treffen, auf die Ludwigstraße lenken. Das mit der Feiermeile Ludwigstraße war vor einigen Wochen eine Idee der Stadt - sie scheiterte schließlich aus rechtlichen Gründen. Im Nachhinein betrachtet ist das wahrscheinlich gut so. Denn die Menschen gehen nicht dorthin, wo sie niemanden stören, sondern dorthin, wo es schön ist und Flair hat. Oder dorthin, wo es ein gutes Konzept gibt, eine gute Veranstaltung.

Die Stadt wagt deshalb nun einen weiteren Vorstoß in Sachen "Feiern in der Pandemie": In Kooperation mit mehreren Clubs soll am Maximiliansplatz in der Innenstadt für vier Wochen eine Art Outdoor-Club entstehen. Das Ganze ist als Pilotprojekt gedacht. Wenn es gut läuft, könnte es verlängert werden. Ob etwas daraus wird, hängt nun allerdings von den Clubbetreibern ab. So einfach sei die Sache nicht, sagt zum Beispiel Tom Hilner vom Pacha. Schließlich müsse sich das Projekt für seine Kollegen und ihn rechnen. Er hat auch weitere Bedenken: Wenn die Leute bei illegalen Partys an der Isar ohne Maske Spaß haben können, sei vielleicht die Hürde zu hoch, zu einem durchregulierten Event in der Stadt zu gehen.

Wie es weitergeht, wird sich zeigen. Die Stadt hat jedenfalls auch noch andere Zielgruppen bedacht. Für Jugendliche soll es künftig an zehn Standorten Container geben, die ein Treffen auch bei Regen oder am Abend attraktiver machen. Bei den Stadträten, die am Mittwoch darüber abstimmen, kommen die Vorschläge schon mal gut an.

DER TAG IN MÜNCHEN

"Jeder Tag, den ich aufmache, kostet mich Geld" Seit Anfang Juli dürfen die Kinobetreiber wieder Gäste empfangen, doch rentabel ist das Geschäft aktuell nicht. Dabei glauben viele, das Dilemma ließe sich leicht lösen.

Ein Toter und zwei Verletzte bei Linksabbiege-Unfällen Ein Mann musste am Odeonsplatz von der Feuerwehr unter einem Bus hervorgeholt werden, im Krankenhaus starb er. Zwei weitere Menschen wurden bei einem Linksabbiege-Unfall verletzt.

Was die Marienklause so gefährlich macht Ein kleines Mädchen konnte gerade noch gerettet werden, ein 14-Jähriger wird seit Tagen vermisst: Michael Greiner von der Wasserwacht warnt davor, die Wasserwalzen und Strömungen zu unterschätzen.

Eine Polizistin verklagt den Freistaat Julia K. ist nur fünf Kilometer davon entfernt, 300 Euro monatlich zusätzlich zu haben: Weil sie im Landkreis München lebt, erhält die Frau nicht wie ihre Kollegen die Ballungsraumzulage. Das will sie sich nicht gefallen lassen.

