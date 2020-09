Von Julian Hans

Vier Tage hatte Michael P. durchgemacht, auf Koks und ohne Schlaf, bevor er im März 2018 nach einem Unfall schlafend am Steuer seines Autos aufgefunden wurde. Als er wieder zu sich kam, wollten die Polizisten die fantastischen Geschichten erst gar nicht glauben, die der Drogendealer erzählte. Geschichten davon, dass einige ihrer Kollegen zu seinen besten Kunden gehörten, dass er unter ihrem Schutz stehe, dass Polizisten Rabatt bekämen und sich mit dem Weiterverkauf des Stoffs "eine goldene Nase verdient" hätten.

Aber der Zeuge konnte seine Geschichten untermauern, mit Fotos, Videos und mit Chatnachrichten in seinem Telefon. Bei einem Zivilfahnder der Inspektion Neuhausen fanden die Ermittler Drogen zu Hause, seine Blutprobe zeigte "einen extrem hohen Kokswert". So berichtete es der Ermittler in einem Verfahren gegen einen Mitarbeiter des elitären Clubs Heart im Februar, der ebenfalls Kunde des Großdealers gewesen war.

Auf den beschlagnahmten Handys der Münchner Kollegen fanden die Ermittler der Ermittlungsgruppe "Nightlife" beim Bayerischen Landeskriminalamts Hinweise für weitere Straftaten: Verwahrungsbruch, Strafvereitelung im Amt und Verfolgung Unschuldiger sind nur die krassesten Beispiele (SZ-Plus). Spätestens seit einer Großrazzia in der vergangenen Woche, bei der 30 Wohnungen und sieben Dienststellen durchsucht wurden, hat der Skandal auch eine politische Dimension. Beschuldigt werden inzwischen 21 Beamte, 15 sind vom Dienst suspendiert, die meisten arbeiteten in der Altstadtwache in der Hochbrückenstraße. Am kommenden Mittwoch soll Innenminister Joachim Herrmann im Innenausschuss dazu Rede und Antwort stehen, wie dieser Sumpf bei der Münchner Polizei entstehen konnte.

