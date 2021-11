Nur zehn Minuten braucht die Feuerwehr München am Mittwoch, um den Weihnachtsbaum aus Peiting am Marienplatz aufzustellen.

Von Thomas Anlauf

"Draußen im Walde stand ein niedlicher kleiner Tannenbaum. Er hatte einen guten Platz; Sonne konnte er bekommen, Luft war genug da, und rings umher wuchsen viele größere Kameraden, sowohl Tannen, als Fichten. Der kleine Tannenbaum wünschte aber so sehnlich, größer zu werden!" So beginnt Hans Christian Andersens berühmtes und trauriges Märchen vom Tannenbaum. Vor 60 Jahren wurde am Ortsrand von Peiting im Landkreis Weilheim-Schongau eine kleine Weißtanne gepflanzt. Sie wurde groß und stattlich. Am Dienstagfrüh fällten Bauhofmitarbeiter der Marktgemeinde den mittlerweile 27 Meter hohen Baum, mit einem Schwertransport wurde er schließlich in der Nacht auf Mittwoch nach München gefahren.

Dort steht die mächtige Tanne nun direkt vor dem Rathaus, bis Mitte Januar ist sie ein weiteres temporäres Wahrzeichen des Marienplatzes. Der Christbaum am Marienplatz hat eine lange Tradition. Seit 1977 bittet die Landeshauptstadt um einen Spenderbaum aus Deutschland, Österreich und sogar Südtirol. Es gibt viele Gemeinden und Landkreise, die mit einer hochgewachsenen Tanne oder einer Fichte für ein paar Wochen im Winter für ihre Heimat werben wollen. Normalerweise muss eine interessierte Kommune fast zwei Jahrzehnte lang warten, bis sie dran ist mit der Baumspende und dafür in München am Marienplatz kostenlos Marketing für ihre Region machen darf. In diesem Winter wird es nun also der Landkreis Weilheim-Schongau sein und der Markt Peiting.

Nach dem Gebrauch auf dem Christkindlmarkt geben die Münchner den geschenkten Baum übrigens nicht mehr her. Er bleibt in der Stadt und wird wohl als Maibaum seine letzte Verwendung finden. Unterdessen pflanzen die Peitinger in die Lücke, die die alte Weißtanne gerissen hat, wieder einen jungen Baum. Bis dieser gefällt wird, darf er hoffentlich noch ein paar Jahrzehnte in Ruhe wachsen - auf einem Friedhof am Ortsrand von Peiting.

