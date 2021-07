Von Max Fluder

Am Samstag gehört die Stadt mir. So oder so ähnlich werden die vielen Jugendlichen und jungen Erwachsenen denken, die nun schon seit mehreren Wochen auf Münchens Plätzen und Straßen zusammenkommen, Musik hören, trinken. Und wer will ihnen das verübeln? Corona hat ihnen den Schulalltag, die Ausbildung oder das Studium beschnitten. Abschlussfeiern, Austauschsemester, weite Reisen, zeitweise sogar Sachen wie Sport im Verein fielen einfach aus. Da staut sich Frust an, klar, aber nach langer Abstinenz auch Lust auf das Feiern, den Exzess.

Zu beobachten ist das etwa an der Türkenstraße, wo es nachts laut wird und am Morgen danach zurückgelassene Pizzakartons, Tragerl und Kippenstummel von dem Geschehenen zeugen. Zum Ärger vieler Anwohner. Um ihnen entgegenzukommen und die feiernde Jugend aus den Wohngebieten herauszulocken, hat die SPD im Stadtrat große Pläne angekündigt: Die Ludwigstraße und vielleicht sogar Teile der Leopoldstraße sollten an Wochenendnächten für den Verkehr gesperrt und den Feiernden überlassen werden. Nur: Aus den Plänen wird nichts - aus rechtlichen und infektiologischen Gründen, wie am Montag bekannt wurde.

Wie es nun weitergeht? Das wird sich zeigen. Was die Ludwigstraße angeht: Die ist an Samstagabenden gerade eh schon so voll, dass sich die Menschen gegenseitig in die Quere kommen. Da ist es fast ein kleines Wunder, dass bisher kein E-Scooter-Geisterfahrer einen ernstzunehmenden Unfall baute. Die Stadtpolitik jedenfalls, die wird mit ihrem Rückzieher für Enttäuschung sorgen, kommentiert mein Kollege René Hofmann. Bei den Anwohnern der Party-Hotspots und vor allem bei der Jugend, der die Politik zeigen wollte, dass man in dieser Pandemie auch auf sie hört. Es ist nicht das erste Mal, dass sie dieses Versprechen gebrochen hat.

DER TAG IN MÜNCHEN

Tödliche Kollision am Gardasee - Tatverdächtiger aus München festgenommen Der Münchner hat sich laut seinem Anwalt in der Nacht den italienischen Carabinieri gestellt. Die Staatsanwaltschaft in Italien ermittelt gegen ihn und einen weiteren Mann wegen Totschlags und unterlassener Hilfeleistung.

Mehr als hundert Millionen für einen besseren Mieterschutz Die Stadt München hat im vergangenen Jahr 21 Häuser vor Investoren gerettet. Doch nicht nur die Coronakrise erschwert dieses Eingreifen zunehmend.

Ermittlungen nach Impfaktion am Flughafen ausgeweitet Schnell für den Piks nach München: Nach der umstrittenen Impfaktion für die Mitarbeiter eines italienischen Luxus-Resorts gibt es nun noch mehr Beschuldigte.

Ein mageres Jahr für Münchens Wirtschaft Der Boom ist durch die Corona-Pandemie jäh gestoppt worden: Die Kaufkraft ist gesunken, die Steuern eingebrochen und viele Unternehmen kämpfen um ihre Existenz - doch es gibt auch positive Nachrichten.

MÜNCHEN ERLESEN

Restaurants in München | Bars in München | Frühstück und Brunch

Zu den Landkreisen: Bad Tölz-Wolfratshausen | Dachau | Ebersberg | Erding | Freising | Fürstenfeldbruck | München | Starnberg