Von Susanne Hermanski

Ein Kettenroman, geschrieben von den coolsten Autorinnen und Autoren weit und breit! Die Idee war einfach und kompliziert zugleich, geboren wurde sie in einer ganz normalen Konferenz der SZ-Kulturredaktion. Das Ziel: etwas Lustiges und Leichtes für unsere SZ-Leser bieten, in Zeiten der Pandemie.

Das Prinzip: Ein Autor fängt mit dem ersten Kapitel an, der nächste liest es, übernimmt das Staffelholz alias die Feder und schreibt Kapitel zwei, dann ist der Dritte an der Reihe, der Vierte vollendet die erste Runde des Laufs und übergibt wieder an den Ersten. Das Ganze viermal, so dass am Ende 16 Kapitel einen abgeschlossenen Roman bilden. Friedrich Ani, Doris Dörrie, Oliver Pötzsch und Lea Singer sind dafür an den Start gegangen.

Damit Friedrich Ani, der Erste in den Schreib-Blöcken, es nicht allzu leicht haben würde, gab ihm die Redaktion nicht nur den Titel des Romans "Verschwörung in Schwabing" vor, sondern auch einen Anfang. An den sollte er sich zwar nicht wortwörtlich halten, aber er gab Grundidee und Tonalität vor. Hier der Wortlaut: "Lockdown war das Zauberwort. Sie liebte diesen Zustand. Das Leben stockte. Kaum jemand auf der Straße, die Polizei konzentrierte sich mit vier, fünf Hundertschaften auf die Demo eines versprengten Häufchens von Wirten und Künstlerlein drüben auf dem Odeonsplatz. Sonst war alles wie eingefroren. Die Eiseskälte, die seit Tagen über München lag, passte ausgezeichnet dazu. Aber warum sich gerade jetzt diese Tür zur Tiefgarage der Staatskanzlei nicht öffnen ließ? Der Code stimmte, den ihr der brave Herr Huber gegeben hatte, da war sie sich sicher. Das Verbrechen mochte in solch einer Ausnahmesituation nicht schlafen - aber ein bayerischer Beamter? Auf den war Verlass. ,Kack Digitalkram', fluchte sie, tippte die Zahlenkombination erneut und rüttelte am Knauf. Da sprang die Pforte endlich auf. . ."

Was Ani daraus binnen 24 Stunden gezaubert hat, lesen Sie im Kapitel 1 (SZ-Plus).

