Wer sich in den vergangenen Wochen mit Münchens Surfern und Kajak-Fahrern unterhalten hat, sprach vor allem mit enttäuschten Sportlern. Der Frust war nachvollziehbar. Ihre wichtige Trainingsstätte in Thalkirchen funktionierte nicht mehr, weil zurzeit zu wenig Wasser den Kanal hinabfließt. Statt einer aufregenden Wildwasserbahn ist da nur eine langweilige Strecke. Statt einer kräftigen Surfwelle nur schaumige Gischt.

Wer sich am Mittwochnachmittag bei denselben Sportlern umhörte, der hörte Freude, Euphorie. Der Grund für den Stimmungswandel war eine Ankündigung des Oberbürgermeisters Dieter Reiter (SPD), mit der nicht mehr jeder gerechnet hatte: Umgehend solle der Ländkanal wieder mit mehr Wasser versorgt werden, teilte Reiter mit. Die Surfzeiten sollen ausgeweitet werden, wovon auch die Wildwasserfahrer profitieren dürften.

Es könnte ein Einschnitt sein in dem komplizierten Konflikt, der seit Jahren an der Floßlände ausgetragen wird. Denn nicht nur die Sportler haben hier Interessen. Die Stadtwerke München würden das Wasser lieber durch das benachbarte Isarwerk 1 leiten, um dort Ökostrom zu produzieren. Die Floßbetriebe wiederum beanspruchen Wasser im Ländkanal, um ihre Flöße ans Ziel zu bringen - auch wenn coronabedingt in diesem Jahr keine Fahrten stattfinden werden. Unter anderem deshalb saßen die Sportler bis jetzt auf dem Trockenen: Die Stadtwerke wollten das nicht genutzte Wasser der Flößer vorerst nicht abgeben.

Man kann trefflich darüber streiten, wo das Wasser besser aufgehoben ist. Mehr Ökostrom zu produzieren ist natürlich ein genauso berechtigtes Anliegen wie jenes der Sportler auf vernünftige Trainingsbedingungen. Nur: Wenn München eine Sportstadt sein will, dann sollte sie sich um ihre Sportler kümmern. Genau das ist an diesem Mittwoch geschehen.

DER TAG IN MÜNCHEN

In der Therme Erding rauscht es wieder 103 Tage lang war Pause. Von Donnerstag an dürfen wieder bis zu 3000 Gäste kommen. Die Betreiber bemühen sich, die Hygienemaßnahmen umzusetzen. Viel steht auf dem Spiel für sie.

Neun Sportarten als Lebensversicherung Corona hat sämtliche Großveranstaltungen in diesem Jahr plattgemacht, für die Olympiapark GmbH "eine absolute Katastrophe". Helfen sollen die European Championships.

"In Erinnerung an alle Opfer des rassistischen Attentats" Nach der Neubewertung des Anschlags am Olympia-Einkaufszentrum als rechte Gewalttat wird die Inschrift des Denkmals geändert.

160 Tonnen schweres Bohrgerät stürzt auf Bürogebäude Bei dem Unfall wurde der 55 Jahre alte Führer der Baumaschine verletzt. Ein Nebengebäude wurde beschädigt, zudem mussten die Einsatzkräfte massenweise Hydrauliköl auffangen.

MÜNCHEN ERLESEN

Restaurants in München | Bars in München | Frühstück und Brunch

Zu den Landkreisen: Bad Tölz-Wolfratshausen | Dachau | Ebersberg | Erding | Freising | Fürstenfeldbruck | München | Starnberg