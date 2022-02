Der Tag, an dem alles begann: Am 18. Oktober demonstrierten die Geflüchteten aus Sierra Leone erstmals.

Von Isabel Bernstein

Können Sie sich an den 18. Oktober 2021 erinnern? Nein? Ehrlich gesagt: ich auch nicht. Für zahlreiche Geflüchtete aus Sierra Leone in Bayern bedeutet dieser Tag dagegen eine einschneidende Zäsur in ihrem Leben. An jenem 18. Oktober begann das Bayerische Landesamt für Asyl und Rückführung, Geflüchtete aus Sierra Leone in ihre Dienststelle in der Hofmannstraße vorzuladen und anzuhören.

Was im Beamtendeutsch sperrig "Identitätsfeststellung" heißt, löste bei den Menschen eine enorme Unsicherheit und Ängste aus. Denn die Behörden wollen nach einer Reihe negativ gelaufener Asylverfahren und Jahren der Duldung offenbar ernst machen in Sachen Abschiebung. Sie stuften ihren Aufenthaltsstatus herab, entzogen ihnen so mit einem Schlag ihre Arbeitserlaubnis und fordern nun von den Menschen die Pässe ein, Pässe, die einige gar nicht besitzen.

Seit diesem Tag, seit also mehr als vier Monaten, protestieren die Geflüchteten gegen diesen Umgang mit ihnen - mitten in der Stadt, die meiste Zeit davon ohne Dach über dem Kopf. Einer von ihnen ist Abdullah Sesay. "Sie haben uns gesagt, wir sollen Deutsch lernen und uns eine Arbeit suchen. Also haben wir Deutsch gelernt und eine Arbeit gesucht. Und jetzt? Jetzt haben sie uns alle Möglichkeiten genommen", erzählt Sesay. Das Protestcamp ist inzwischen das dritte Mal umgezogen, es steht nun am Georg-Freundorfer-Platz im Westend. Die Geflüchteten sind müde und hilflos. Was sie antreibt und wie sie versuchen, wieder Bewegung in ihren Protest zu bringen, können Sie in der Reportage meines Kollegen Niccolò Schmitter nachlesen, der die Demonstranten besucht hat (SZ Plus).

