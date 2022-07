Von Nicole Graner

Nur vom Zuhören wird es einem schwer ums Herz: Wenn die Mitarbeiter des Kriseninterventionsteams KIT über ihre Einsätze sprechen, spürt man, welche Wucht seelischer Schmerz hat. Wenn Menschen ihre Liebsten verlieren. Oder Eltern ein Kind - das Schlimmste, das passieren kann.

Und sofort erinnert man sich an die eigenen Momente, in denen ein Verlust kaum aushaltbar war, der Schmerz lähmte. Man erinnert sich an die Menschen, die einen nicht allein gelassen, die geholfen haben. Und wenn es nur das Zuhören war. Das KIT der München Klinik tut genau das, wenn es gerufen wird: in den Arm nehmen, zuhören (SZ Plus).Sie gehen, wie ein Mitarbeiter sagt, "mit dem Betroffenen in eine komplett veränderte Realität" nach einem Schicksalsschlag.

Die richtigen Worte helfen heilen: die Angehörigen, aber auch die Mitarbeiter der Kliniken. Denn auch sie können manchmal nicht mehr. Weil sie in der Pandemiezeit Menschen in den letzten Stunden begleitet haben. Weil plötzlich ein Kollege gestorben ist und für immer fehlt. Oder ein Familienmitglied.

So ein KIT müsste es übrigens nicht nur an Kliniken geben, sondern überall dort, wo viele Menschen zusammen arbeiten, lachen, aber auch Trauriges erleben.

DER TAG IN MÜNCHEN

"Wir bedauern das, München ist eine wunderbare Stadt" Das vegetarische Lokal Tian am Münchner Viktualienmarkt schließt zum Jahresende, trotz jüngst erlangter höchster Koch-Auszeichnungen. Miteigentümer Paul Ivic über die Gründe.

Verkehrsminister bleibt Antworten schuldig Wie konnte es zur gewaltigen Kostenexplosion und Bauverzögerung bei der zweiten S-Bahn-Stammstrecke kommen? Die Landtags-Opposition stellt den verantwortlichen CSU-Minister zur Rede. Doch Christian Bernreiter schiebt die Schuld anderen zu.

Glühende Bäckchen, ausladendes Dekolleté Voller Vorfreude stellen die Wiesnwirte ihren Festkrug vor - und ernten auch Kritik. Wiesn-Stadträtin Anja Berger hätte sich gewünscht, dass "nicht immer dieses Motiv" genommen wird.

Auf ihn mit Gebrüll Megastar Harry Styles zeigt bei seinem Konzert in der Münchner Olympiahalle, weshalb er als ikonischster Musiker seiner Generation gilt: mit alten und neuen Hits, lieb gewonnenen Ritualen, charmanten Schäkereien und dem richtigen Look.

Caritas kritisiert "Zwei-Klassen-Umgang" mit Vertriebenen Der Umgang mit Menschen aus der Ukraine zeige, dass eine unkomplizierte Aufnahme möglich sei, sagt Direktor Hermann Sollfrank. Doch Arbeit, Sozialleistungen und Integrationsangebote sollten allen Flüchtlinge offenstehen.

Parkplätze bremsen Pflegeheim aus Der Bau einer neuen Seniorenwohnanlage in Allach verzögert sich, weil laut Einschätzung der Behörde nicht genügend Stellplätze vorgesehen sind. Auch wenn die meisten der künftigen Bewohner vermutlich kein Auto haben.

Biertische bedrohen Bäume Der Neuhauser Augustiner soll aus ökologischen Gründen mit seinen Biertisch-Garnituren Abstand von den Stämmen halten, verlangt die Stadt. Lokalpolitiker sind irritiert: Warum gilt das dort und nicht in den Biergärten?

MÜNCHEN ERLESEN

UNSER KULTURTIPP

