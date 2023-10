Wie sich die Bayernwahl auf den Konzerthausbau im Werksviertel auswirkt, was die Münchner jüdische Gemeinde angesichts des Angriffs auf Israel umtreibt und mehr.

Von Max Fluder und Pauline Graf

DER TAG IN MÜNCHEN

Weichenstellung für den Konzerthausbau Gerade verhandeln CSU und Freie Wähler den Koalitionsvertrag. Was darin steht, könnte auch Folgen für den Bau des Münchner Konzerthauses haben. Welche anderen Verträge dabei eine finanziell folgenschwere Rolle spielen (SZ Plus).

"Wir fragen meine Tante jeden Tag, bist du noch da?" Der Angriff der Hamas auf Israel schockiert Jüdinnen und Juden in München. Viele haben familiäre und enge freundschaftliche Beziehungen in das Land. Ein Stimmungsbild aus dem Fußballverein, dem Museum, den Universitäten und dem Jugendverband (SZ Plus).

Plötzlich ist Corona wieder ein Thema Schniefende Nasen und Husten: Viele Münchnerinnen und Münchner wollen wissen, ob sie Covid-19 haben. Apotheker berichten von zeitweise ausverkauften Schnelltests. Wie verbreitet ist die Infektion wirklich?

Kicken im Tiger-Käfig Vor drei Jahren wurde der Dachsportplatz auf dem Bellevue di Monaco eröffnet. 21 Meter über der Straße kann man hier Fußballspielen. Über ein soziales Angebot, das auch über München hinaus als Impulsgeber dienen soll.

Eine Insel inmitten von Baustellen Der Elisabethmarkt in Schwabing ist aufgrund mehrerer Bauprojekte von außen derzeit kaum noch sichtbar. Für die Händler bedeutet das schwere Umsatzeinbußen. Manch einer steht vor der Geschäftsaufgabe.

Landgericht München II: Küchenhelfer soll 15-Jährige vergewaltigt haben

Sendling: Chamäleon in Baum gefunden

Hasenbergl: Autofahrer fährt Kind an und flüchtet

