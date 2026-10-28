DER TAG IN MÜNCHEN
„Der Vorteil an Markus Söder ist, dass er manchmal ein großes Kind ist“ Beim SZ-Werkstattgespräch bekommen Studierende Einblicke in den Journalismus. Zum Auftakt der aktuellen Reihe erklärt der stellvertretende Chefredakteur Roman Deininger etwa, wie man einen wütenden Markus Söder besänftigt.
„Eine neue Start- und Landebahn für große Gefühle“ Platz für 20 000 Besucher, 120 Konzerte jährlich: Innerhalb von drei Jahren will ein privater Investor am Airport eine Konzertarena entstehen lassen. Zum Baustart ist die Euphorie groß – das liegt auch an Olympia.
- Finanzierungsbeschluss im Stadtrat: Neun Millionen Euro für das olympische Dorf – München treibt Planung voran (SZ Plus)
Mietpreise in München stagnieren auf hohem Niveau Der Immobilienverband Deutschland Süd konstatiert in der Landeshauptstadt „nur Schrumpfzuwächse“ bei den Mietpreisen. Allerdings blicken die Immobilienexperten mit bangem Blick in die Zukunft.
Masken-Millionärin Andrea Tandler fordert Schmerzensgeld Die Tochter des einstigen CSU-Generalsekretärs und Ministers Gerold Tandler fühlt sich von ihrer Steuerkanzlei hintergangen. Die Kanzlei weist das zurück. Der Streit führt in die Wirren der Pandemie und zu früheren CSU-Größen. (SZ Plus)
Kommen neue Brauereien auf die Wiesn? Im Münchner Rathaus gibt es Pläne, das Verfahren für die lukrative Zulassung zum Oktoberfest zu ändern. Das neue Prozedere soll weniger leicht anfechtbar sein – und es könnte neuen Münchner Biermarken Chancen eröffnen.
Unbekannte verwüsten Pilgerstätte für Fußballfans im Münchner Osten Die Münchner Gedenkvitrine für die 1958 bei einer Flugzeugkatastrophe getöteten Spieler von Manchester United wurde zerstört und geplündert. Der oder die Täter gingen äußerst dreist vor.
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Moosach: Die „Pannenröhre“ an der Dachauer Straße wird wieder für alle Autos frei
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Große Gala in München: „Deutschlands lustigster Kreißsaal“: Die Lach- und Schießgesellschaft wird 70 (SZ Plus)
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