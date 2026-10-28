Wie der Auftakt der Veranstaltungsreihe „SZ-Werkstattgespräche“ war, was der Bau der neuen Munich Arena mit Olympia zu tun hat, warum die Münchner Mietpreise stagnieren und mehr.

DER TAG IN MÜNCHEN

„Der Vorteil an Markus Söder ist, dass er manchmal ein großes Kind ist“ Beim SZ-Werkstattgespräch bekommen Studierende Einblicke in den Journalismus. Zum Auftakt der aktuellen Reihe erklärt der stellvertretende Chefredakteur Roman Deininger etwa, wie man einen wütenden Markus Söder besänftigt.

„Eine neue Start- und Landebahn für große Gefühle“ Platz für 20 000 Besucher, 120 Konzerte jährlich: Innerhalb von drei Jahren will ein privater Investor am Airport eine Konzertarena entstehen lassen. Zum Baustart ist die Euphorie groß – das liegt auch an Olympia.

Mietpreise in München stagnieren auf hohem Niveau Der Immobilienverband Deutschland Süd konstatiert in der Landeshauptstadt „nur Schrumpfzuwächse“ bei den Mietpreisen. Allerdings blicken die Immobilienexperten mit bangem Blick in die Zukunft.

Masken-Millionärin Andrea Tandler fordert Schmerzensgeld Die Tochter des einstigen CSU-Generalsekretärs und Ministers Gerold Tandler fühlt sich von ihrer Steuerkanzlei hintergangen. Die Kanzlei weist das zurück. Der Streit führt in die Wirren der Pandemie und zu früheren CSU-Größen. (SZ Plus)

Kommen neue Brauereien auf die Wiesn? Im Münchner Rathaus gibt es Pläne, das Verfahren für die lukrative Zulassung zum Oktoberfest zu ändern. Das neue Prozedere soll weniger leicht anfechtbar sein – und es könnte neuen Münchner Biermarken Chancen eröffnen.

Unbekannte verwüsten Pilgerstätte für Fußballfans im Münchner Osten Die Münchner Gedenkvitrine für die 1958 bei einer Flugzeugkatastrophe getöteten Spieler von Manchester United wurde zerstört und geplündert. Der oder die Täter gingen äußerst dreist vor.

WEITERE NACHRICHTEN

Auf S-Bahn-Strecke: 49-Jähriger bei Arbeiten an Oberleitung schwer verletzt

Moosach: Die „Pannenröhre“ an der Dachauer Straße wird wieder für alle Autos frei

Feldkirchen: Elfjähriger bei Unfall auf A94 lebensgefährlich verletzt

Große Gala in München: „Deutschlands lustigster Kreißsaal“: Die Lach- und Schießgesellschaft wird 70 (SZ Plus)

Prozess in München: 31-Jähriger soll unvermittelt Passanten attackiert haben

MÜNCHEN ERLESEN

Münchens junge Denker : Die Bohème lebt. Man muss nur wissen, wo man suchen muss Sie streiten bis um vier, lesen Derrida zum Wein und leben lieber arm und frei. Ist das die Bohème von heute? Eine Spurensuche in München. SZ Plus Von Sophie-Louise Gartmann ...

Syrische Community : Wenn nicht mehr Syrien, sondern München die Heimat ist Einst kamen sie voller Angst und sprachen kein Wort Deutsch. Jahre später haben sich viele Geflüchtete ein neues Leben in Deutschland aufgebaut. Die Debatten um ihre Rückkehr lösen bei den Betroffenen starke Emotionen aus. SZ Plus Von Mohamad Alkhalaf ...

UNSER GASTROTIPP

The Hedgehog : In dieser Bar kann man sich bestens einigeln In der neuen Bar „The Hedgehog“ an der Müllerstraße gibt es nicht nur vortreffliche Cocktails, sondern auch gutes Essen. So gut, dass man sich einen extra Restaurantbesuch sparen kann. Von Sarah Maderer ...

Restaurants in München | Bars in München | Frühstück und Brunch

Zu den Landkreisen: Bad Tölz-Wolfratshausen | Dachau | Ebersberg | Erding | Freising | Fürstenfeldbruck | München | Starnberg