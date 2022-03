Im Obstmarkt an der Schlüsselbergstraße drücken die Impf-Guides Julian J. und Clara D. der Filialleiterin Julia Isanova (Mitte) einige Flyer in die Hand.

Von Nicole Graner

Ich könnte das nicht. Menschen auf der Straße ansprechen, einfach so. Mit ihnen über das Impfen reden. Vor allem, wenn sie skeptisch sind, wenn sie vielleicht sogar Verschwörungserzählungen anhängen. Es gehört Mut dazu, sich auf solche Gespräche einzulassen.

In München ziehen gerade Impf-Guides, allesamt Medizinstudierende, durch die Stadt und machen genau das: Sie werben auf der Straße für die Impfaktionen im Viertel. Es ist der Versuch, diejenigen zu erreichen, die immer noch meinen, ohne den Piks gut durch die Corona-Pandemie kommen zu können. Die Impfquote in München stagniert - und gleichzeitig steigen die Infektionszahlen wieder an.

Die Impf-Guides sind für schwierige Gespräche gerüstet. Sie bekamen vorher eine Schulung und haben in Rollenspielen geübt, wie man deseskaliert, wenn das Gegenüber laut wird. Ich habe zwei Impf-Guides bei ihrem Rundgang durch Berg am Laim begleitet (SZ Plus). Auf ihre Tipps aus dem Deeskalationsseminar mussten sie nicht zurückgreifen, aber erstaunlich war für mich trotzdem, wie viele Menschen immer noch gegen die Impfung sind. Ein Mann erklärt, dass "Corona doch schon längst vorbei" sei, ein anderer will sich nicht impfen lassen. Ohne Begründung. Immerhin: Er nimmt einen Flyer mit.

Ob die Aktion noch eine nennenswerte Anzahl Menschen überzeugen wird? Ich persönlich bin skeptisch. Die Impf-Guides immerhin scheinen guter Dinge zu ein: "Im persönlichen Gespräch kann man die Menschen vielleicht ja doch besser erreichen", erzählte mir einer. Der Hoffnung zumindest schließe ich mich an.

Kokain-Skandal: "Ich hatte keine Kontrolle mehr" Im Kokain-Skandal der Polizei berichtet ein Beamter dem Gericht von seiner traurigen Drogenkarriere: 1200 Euro im Monat zahlte er für seine Sucht, verschuldete sich und verlor den Bezug zu seinem Beruf. Nun muss er in eine geschlossene Entziehungsanstalt. (SZ Plus)

München steigt später als geplant aus der Kohle aus Das Heizkraftwerk Nord sollte ab Ende des Jahres nicht mehr Kohle, sondern Gas verfeuern. Doch seit dem Krieg in der Ukraine ist Gas zu knapp, um es für die Stromerzeugung einzusetzen, so die Stadtwerke.

Stadt richtet Anlaufstelle für Schüler ein In den vergangenen zwei Jahren verzeichnete München 26 Fälle von rassistischen, rechtsextremen, volksverhetzenden und antisemitischen Äußerungen und Handlungen an Schulen. Eine neue Antidiskriminierungsstelle soll helfen.

Ärger ums "äu" beigelegt Das Münchner Hofbräuhaus und das Dresdner Hofbrauhaus einigen sich bei der Markenrechts-Frage - verraten aber nicht, wie.

Ersatz für Gergiev gefunden Der von Bürgermeister Reiter des Amtes enthobene Philharmoniker-Dirigent Gergiev wird bei den ersten anstehenden Konzerten von Nelson und Honeck vertreten.

