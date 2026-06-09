DER TAG IN MÜNCHEN
„Was damals passiert ist, lässt sich nicht wiederherstellen“ Public Viewing, Fanmeile und die Welt zu Gast bei Freunden: Was war das für ein Fußball-Sommer vor genau 20 Jahren in Deutschland. Ein Sport-Soziologe schwelgt in Erinnerungen und schaut nach vorn (SZ Plus).
Ein Krankenhaus zieht um – im laufenden Betrieb Der Umzug des Klinikums Harlaching verläuft leise, ohne Geschrei und Gepolter. Denn nicht nur Geräte und Möbel werden in den Neubau transportiert, sondern auch Patienten. Und die jüngsten von ihnen müssen dabei vor starken Erschütterungen bewahrt werden (SZ Plus).
Alles, was das kinky Herz begehrt Die größte Bondage- und Fetischmesse Europas zieht in München fast 5000 Besucher an. Viele der Spielarten sind nichts für Anfänger, manche können sogar gefährlich werden (SZ Plus).
Quattrostreifen für mehr Sicherheit am Hauptbahnhof Angehörige der Münchner Polizei, der Bundespolizei, der DB Sicherheit und der U-Bahn-Wache zeigen künftig gemeinsam Präsenz. Was sich die Behörden davon versprechen.
Enttäuschter Bayern-Fan will sein Geld zurück – und klagt Ein Anhänger des FC Bayern bestellt Champions-League-Karten samt Reise nach Istanbul bei einer Event-Agentur. Doch die Tickets kommen nie bei ihm an. Nun hat ein Zivilgericht am Amtsgericht München in dem Fall ein klares Urteil verkündet.
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Landgericht München I: Ein Faustschlag ist nur der Anfang
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