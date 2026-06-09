Wie ein Sport-Soziologe die Wahrscheinlichkeit eines neuen Sommermärchens zur Fußball-WM einschätzt, wie das Klinikum Harlaching während des laufenden Betriebs umzieht, was die größte Bondage- und Fetischmesse geboten hat und mehr.

Das sind die Nachrichten des Tages

DER TAG IN MÜNCHEN

„Was damals passiert ist, lässt sich nicht wiederherstellen“ Public Viewing, Fanmeile und die Welt zu Gast bei Freunden: Was war das für ein Fußball-Sommer vor genau 20 Jahren in Deutschland. Ein Sport-Soziologe schwelgt in Erinnerungen und schaut nach vorn (SZ Plus).

Ein Krankenhaus zieht um – im laufenden Betrieb Der Umzug des Klinikums Harlaching verläuft leise, ohne Geschrei und Gepolter. Denn nicht nur Geräte und Möbel werden in den Neubau transportiert, sondern auch Patienten. Und die jüngsten von ihnen müssen dabei vor starken Erschütterungen bewahrt werden (SZ Plus).

Alles, was das kinky Herz begehrt Die größte Bondage- und Fetischmesse Europas zieht in München fast 5000 Besucher an. Viele der Spielarten sind nichts für Anfänger, manche können sogar gefährlich werden (SZ Plus).

Quattrostreifen für mehr Sicherheit am Hauptbahnhof Angehörige der Münchner Polizei, der Bundespolizei, der DB Sicherheit und der U-Bahn-Wache zeigen künftig gemeinsam Präsenz. Was sich die Behörden davon versprechen.

Enttäuschter Bayern-Fan will sein Geld zurück – und klagt Ein Anhänger des FC Bayern bestellt Champions-League-Karten samt Reise nach Istanbul bei einer Event-Agentur. Doch die Tickets kommen nie bei ihm an. Nun hat ein Zivilgericht am Amtsgericht München in dem Fall ein klares Urteil verkündet.

WEITERE NACHRICHTEN

Prominente Besetzung: Amélie Niermeyer leitet künftig die Theaterakademie August Everding

Nach Lkw-Brand: Mittlerer-Ring-Tunnel wochenlang dicht – weitere Staufalle droht

Schwulenfeindliche Attacke: 23-Jähriger übernachtet mit Partner in Hotel – Mutter und Bruder greifen ihn an

Landgericht München I: Ein Faustschlag ist nur der Anfang

MÜNCHEN ERLESEN

Rassismus in sozialen Medien : 77 Hasskommentare in einer Stunde – nur, weil im Artikel „Flüchtling“ stand Wie geht man mit rassistischen Äußerungen auf Facebook um? Der Schauspieler Delschad Numan Khorschid hat einen Weg gefunden: Er schrieb ein Stück darüber. SZ Plus Interview von Yvonne Poppek ...

Kennenlernen beim Kochen : „Gemeinsames Schnippeln und Rühren verbindet“ Was als loser Treff mit Migranten begann, ist jetzt eine feste Institution: „Über den Tellerrand kochen“ bringt Menschen aller Nationen zusammen, die gerne in Gemeinschaft essen. Was die Münchner Mitgründerin Lea Fellner noch alles vorhat. SZ Plus Von Sabine Buchwald ...

UNSER GASTROTIPP

Gastronomie : Wo in München die besten Foodtrucks stehen Schwäbisch, andalusisch, tibetanisch: Foodtrucks in München und im Umland bieten längst eine vielfältige und geschmackvolle Auswahl an Gerichten. Ein Überblick, wo sie stehen und was sie auf der Karte haben. Von Astrid Becker, Jacqueline Lang und Sarah Maderer ...

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