Vor verschlossenen Türen werden am Montag etliche Eltern stehen, sollten sie ihre Kinder in eine Kita bringen wollen. Grund dafür ist ein Warnstreik der Gewerkschaft Verdi.

Von Isabel Bernstein

Für viele Eltern waren die vergangenen Monate Stress pur. Geschlossene Kitas und Kindergärten, Homeschooling, dazu ständig - und oft auch sehr kurzfristig - wechselnde Corona-Schutz-Bestimmungen. Und nicht zuletzt: die Sorge um die eigene Gesundheit und die der Liebsten sowie möglicherweise um die Sicherheit der eigenen Arbeitsstelle.

Es ist vor dieser Gemengelage, dass Verdi und GEW am Montag zum ganztägigen Warnstreik im öffentlichen Dienst aufrufen, und zwar auch in Kitas. Zwar hatten die Gewerkschaften, als sie die Aufrufe an die Einrichtungen verschickt hatten, mit Blick auf die Familien gehofft, dass nur einzelne Angestellte in den Ausstand treten, doch dazu kommt es offenbar nicht: Eine zweistellige, vielleicht sogar eine dreistellige Zahl von Kinderbetreuungseinrichtungen wird voraussichtlich am Montag ganz oder partiell geschlossen bleiben, schätzt Verdi. Und ist von dieser Zahl auch überrascht.

Dass so viele Erzieher streiken, liegt allem Anschein nach nicht nur in der Unzufriedenheit mit der Bezahlung, sondern vor allem am Ärger über die Behörden im Umgang mit Corona. Als die Sieben-Tage-Inzidenz in München noch über 50 lag, hätte die Stadt umfangreichere Schutzmaßnahmen in den Einrichtungen einführen müssen, finden die Angestellten. Inzwischen ist der Wert allerdings auf 42,47 gesunken; dass trotzdem in einer für Eltern derartig belastenden Ausnahmesituation gestreikt wird, ist trotzig und unvernünftig, kommentiert Ressortleiter René Hofmann.

DER TAG IN MÜNCHEN

BMWs milliardenteure Denkfabrik Der Konzern will in seinem Forschungs- und Innovationszentrum die Zukunft des Autos erfinden. Nun hat er das neue Gebäude präsentiert - es soll digital sein, effizient, und mitdenken soll es auch.

Polizeipräsident bei Unfall auf A 94 verletzt Der 64-Jährige war in Fahrtrichtung Passau unterwegs, als er in eine Kollision verwickelt wurde. Nun muss er im Krankenhaus behandelt werden. Bei dem Unfall wurden drei weitere Personen verletzt.

Frau verliert Fingerkuppe in ICE-Tür Die 54-Jährige will am Hauptbahnhof in einen Zug einsteigen, als sich die Tür schließt und ihren Finger einklemmt. Zuvor hat es technische Probleme gegeben.

MÜNCHEN ERLESEN

Restaurants in München | Bars in München | Frühstück und Brunch

Zu den Landkreisen: Bad Tölz-Wolfratshausen | Dachau | Ebersberg | Erding | Freising | Fürstenfeldbruck | München | Starnberg