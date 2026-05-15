DER TAG IN MÜNCHEN

München streicht den kostenlosen Kindergarten für alle Dreimal in Folge sollen zudem die Kita-Beiträge steigen. Wie stark die erste Sparrunde der neuen Koalition die Münchner Eltern treffen wird – und welche weiteren Maßnahmen drohen. (SZ Plus)

So steht es um die Olympia-Bewerbungen in Deutschland München, Köln, Hamburg, Berlin – sie alle hoffen, ab 2036 Austragungsort der Olympischen Sommerspiele zu werden. Wer hat die besten Chancen und was bedeutet eine Bewerbung für die Kandidaten konkret? Ein Vergleich.

So plant München die Sommerspiele Mehr Tickets, rund 20 Milliarden Euro für Investitionen und eine „Olympische Wiesn“: Münchens Konzept für eine Bewerbung um die Spiele steht. Im September entscheidet sich, ob es die nächste Hürde nimmt. (SZ Plus)

Wie die Stadt das Oktoberfest in seiner bisherigen Form retten will Gibt es die Pflicht, ein zugeteiltes Wiesn-Festzelt auch wirklich zu betreiben? An dieser Frage könnte sich die Zukunft des weltweit größten Volksfests entscheiden. Hintergründe zu dem juristischen Showdown. (SZ Plus)

Der 89-Jährige, der sein Millionengrundstück verschenkte Vererben? Verkaufen? Nichts davon. Otto Gugger hat lange überlegt, wie er seine wertvolle Immobilie dauerhaft für einen gemeinnützigen Zweck sichern kann. Warum seine Schenkung so besonders ist und wer künftig davon profitieren soll. (SZ Plus)

„Ich war 28 Jahre alt, ich wollte nicht sterben“ Jungen Menschen, die gerade das Erwachsensein genießen, reißt eine Krebs-Diagnose den Boden weg. So erging es auch Christine Kruse – bis sie im JuKK-Netzwerk andere Betroffene fand, die genau wissen, wie das (Über-)Leben mit Krebs ist.

Servus, Tscharlie Als Hallodri in den „Münchner Geschichten“ war er Kult, in seinen Rollen als widerborstiger Charmeur ein Publikumsliebling. Jetzt ist der Schauspieler Günther Maria Halmer im Alter von 83 Jahren gestorben.

WEITERE NACHRICHTEN

München: Polizeieinsatz unweit des Deutschen Museums: Zweijähriges Kind in die Isar gefallen

Zum Tod von Substanz-Gründer Jürgen Franke: Der Hausherr im Subkultur-Wohnzimmer

Prozess in München: Vater von Karate-Kid zahlt zwei Jahre lang nicht fürs Training

MÜNCHEN ERLESEN

Barkeeper : „Schlussendlich bin ich ein legaler Drogendealer“ Barkeeper Thimo Hell über Verantwortung in seinem Beruf und die Fragen, wieso sich ihn viele als verrauchten Alkoholiker vorstellen und warum es selbst bei dem besten Drink gar nicht so sehr darauf ankommt, was im Glas ist. SZ Plus Interview von Jacqueline Lang ...

Politische und kulinarische Vorlieben : Alles Mango, oder was? Der Westpark steht auf Kopfsalat, Trudering auf Brombeeren, Neuhausen-Nymphenburg auf Bananen. Was virtuelle Warenkörbe über einzelne Münchner Stadtviertel aussagen und wo die Politik noch reifen muss. SZ Plus Glosse von Ulrike Heidenreich ...

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Benefizlauf „Giro di Monaco“ : „Wer ausgrenzt, verliert“ Am Lauf für Geflüchtete beteiligt sich der FC Bayern München wieder – und feiert am selben Tag seine Meisterschaft auf dem Rathausbalkon. Prominente Künstler machen Stimmung für Tausende Teilnehmer und Zuschauer. Von Michael Zirnstein ...

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