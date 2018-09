30. September 2018, 19:30 Uhr München heute Italienerwochenende auf der Wiesn / Teure Immobilien / BMW für Fahrräder

Von Bernhard Hiergeist

Lola und Italo Ferrari haben sich das ganze Jahr schon darauf gefreut. Schon zwei Wochen vorher kaufen sie ihre staatlich subventionierten Lederhosen. Der kleinen Giorgia, die zum ersten Mal mitdarf, binden sie bunte Bänder ins Haar. Die Großmama zündet in der Pfarrkirche in Chianti eine Kerze an. Später wird im erweiterten Familienkreis gespeist, getrunken und gestritten - Brauch ist eben Brauch. Und dann geht's los, mit der Vespa, deren Reifen große Mozzarella-Laiber sind, nach München: zum Italienerwochende.

Vielleicht haben Sie es gemerkt: Das war komplett ausgedacht. Was gemeinhin als "Italienerwochenende" bezeichnet wird, hat nur eine Bedeutung für Menschen, die in München wohnen. Die Italiener kümmert es wenig. Die haben häufig noch nie etwas von diesem besonderen Wochenende gehört. Das hat meine Kollegin Elisa Britzelmeier wieder einmal festgestellt, als sie Italienerinnen und Italiener gesucht und - oh Wunder - auch gefunden hat.

Natürlich sind sie neugierig, manchmal auch überfordert. (Wer ist das nicht?) Darum weichen sie von der Wiesn oft in die Innenstadt aus, ins Hofbräuhaus zum Beispiel. Manche kaufen sich alberne Hüte, manche Dirndl für neun Euro, manche bestellen Weißbier im Masskrug, es ist schon eine Schau. Aber ob Italiener oder andere internationale Gäste: Dass sie gute Erinnerungen von hier mitnehmen, das freut einen dann doch immer.

Das Wetter: grau in grau. Teilweise Regenschauer. Temperaturen bis zwölf Grad.

DAS WOCHENENDE IN MÜNCHEN

So teuer sind Immobilien rund um München Im Würmtal, in Grünwald oder Oberhaching kosten Häuser und Wohnungen inzwischen mehr als in der Stadt. Ein Überblick über die Preise. Zum Artikel

"Wenn das Angebot stimmt, steigen die Leute um" Der MVV hat einen neuen Chef. Bernd Rosenbusch will in den Landkreisen ansetzen, um die Innenstadt vom Verkehr zu entlasten. Zum Artikel

BMW will, dass Mitarbeiter Fahrrad fahren Mehrere Tausend haben sich schon für die Dienstfahrräder registriert. Zum Artikel

Wechsel des Flughafens ist ein Reisemangel Ein Münchner Reiseveranstalter lässt eine Familie statt von Berlin von Leipzig aus fliegen. Die Familie bekommt aber nur teilweise Recht. Zum Artikel

NEUES VON DER WIESN

Mutmaßlicher Schläger in U-Haft Bei einer Auseinandersetzung vor dem Augustinerzelt ist ein 58-Jähriger ums Leben gekommen. Der mutmaßliche Täter ist polizeibekannt. Zum Artikel

Womit Festwirte rechnen können Ein Wiesnzelt kommt einer Gelddruckmaschine gleich - oder? Eine Annäherung an eines der größten Geheimnisse der Wiesn. Zum Artikel

Ein Tiroler Marsch wird zum Wiesn-Hit "Dem Land Tirol die Treue" wurde 2017 auf dem Oktoberfest öfter gespielt als "Atemlos" oder "Angels". Was ist das für ein Stück? Zum Artikel

WÄHRENDDESSEN IN...

Georgensgmünd: Welcome to the Bratwursthotel Manche Nachrichten muss man einfach hinnehmen. Zum Beispiel die vom Bratwursthotel, das ein findiger Hotelier jetzt down at the end of Lonely Street im mittelfränkischen Georgensgmünd eröffnet hat. Das Nackenkissen ist in Wurstoptik, an den Wänden und Decken: Würste. Dazu eine Bratwursterlebniswelt. Irgendwie verrückt? Das ja. Aber auch eine Antwort auf das Verschwinden der Metzgereien auf dem Land. Zum Artikel

