Probelauf in der neuen Isarphilharmonie / Personalnotstand in der Pflege

Von Susanne Hermanski

Klar habe ich sofort zugesagt, als ich gebeten worden bin, Max Wagner, dem Chef des Gasteigs, ein paar Fragen zur nigelnagelneuen Isarphilharmonie zu stellen - als Leiterin der Kulturredaktion für München und Bayern ist so ein Termin doch eine Ehrensache. Vor Publikum? Jaja, das passt schon. Aber Moment: Publikum?

"Wir schätzen 1500 Leute. Wenn alle wirklich kommen", antwortete Michael Amtmann, der tiefenentspannte Kommunikationschef des Gasteigs. Ich überlegte kurz. Nach so langer Zeit im Corona-Lockdown ist man volle Säle gar nicht mehr gewohnt. Sollte ich doch noch einen Ohnmachtsanfall vortäuschen? Keine Option.

Die Überwindung wurde überreich belohnt. Ich war mittendrin bei diesem historischen Ereignis: dem Probelauf für die Isarphilharmonie. Und bewegt war ich. Denn dieser Neubeginn, der so fröhlich und voller guter Laune vonstattenging, markiert - hoffentlich - das Ende einer schweren Zeit für die Kultur. Doch jetzt kein Lockdown-Lamento. Sondern vielmehr ein freundlicher Zuruf an Sie: Schauen Sie doch in der nächsten Woche unbedingt mal vorbei in diesem Gasteig HP8! Auch wenn es noch eine ganze Weile Baustelle sein wird.

Wenn Sie erstmal durch die Türen der Halle E treten, eröffnet sich Ihnen eine neue Welt (SZ Plus). Egal, ob Sie zum Konzert bleiben, denn dank der kurzfristig auf den Markt geworfenen Karten, stehen die Chancen gut, in der Festwoche noch Plätze zu ergattern. Oder ob Sie nur in der Halle verweilen. Denn in deren höheren Gefilden befindet sich etwas für Deutschland Einzigartiges: eine "Open Library".

DER TAG IN MÜNCHEN

"Die Pflege kann nicht mehr" Die Betriebsratschefin der München Klinik warnt vor dem Kollaps des Systems. Wegen des akuten Personalnotstands sei es schwierig, alle Betten durchgängig zu betreiben. Auch wächst die Sorge vor der nächsten Corona- und Grippewelle.

"Bei dem Prozess haben beide Seiten verloren" Dass Fritz Wepper völlig isoliert lebe und daran seine Frau schuld sei, das darf Werner Mang in Zukunft nicht mehr behaupten. Trotz der Niederlage vor Gericht zeigt sich der Schönheitschirurg versöhnlich - und schickt seinem kranken Freund Genesungswünsche.

"Natürlich wird man sich auch bei uns anstecken" Wenn Clubbetreiber die Polizei rufen, um den Ansturm zu bewältigen: Das Wochenende war für die Münchner Diskotheken ein Erfolg. Aber wie wird es jetzt weitergehen? Wird es am Ende 2 G oder gar 1 G? Und wie sicher wird das Weggehen sein? (SZ Plus)

Bogenschlag in Bogenhausen Neben der Zentrale von Giesecke und Devrient am Vogelweideplatz entsteht ein auffälliges Neubauprojekt. Die etwa 2000 Arbeitsplätze sollen vor allem von Start-Ups genutzt werden.

