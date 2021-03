So sah es aus, als im Dezember das Impfzentrum in Riem vorgestellt wurde. Mittlerweile werden dort 4000 Impfdosen pro Tag gespritzt.

Von Ekaterina Kel

Wer zum Impfzentrum nach Riem rausfährt, trifft auf viele konzentriert dreinblickende Seniorinnen und Senioren. Es ist schließlich ihr Impftag, da wollen sie sich nicht von irgendwelchen Reporterinnen ablenken lassen. Einer stoppt dann doch. Seine Tochter stützt ihn leicht am linken Arm. "Es lief gut", sagt sie, ihr Vater nickt. Nach etwas mehr als einer Stunde sind sie wieder draußen.

Eine Stunde Wartezeit ist wirklich schon gut in dieser Impfwelt in Riem. Immerhin gibt es jetzt Sitzgelegenheiten und vorgewärmte Zelte. Die meiste Zeit ist man mittlerweile auch im Inneren und muss nicht mehr draußen Schlange stehen. Seit die Bilder von frierenden Senioren auftauchten, kam immer mehr Kritik am Impfen in München auf. Warum müssen alte Leute quer durch die Stadt mit den Öffentlichen fahren, um sich impfen zu lassen? Warum dauert das so lange? Warum sind die Landkreise schneller? Warum bleibt Impfstoff liegen? Und wann dürfen endlich die Hausärzte ran?

Meine Kollegin Anna Hoben und ich haben Antworten auf all diese und andere Fragen gesucht (SZ-Plus). Nach vielen Gesprächen mit Ärztinnen, Seniorenvertretern, Politikern und der Gesundheitsreferentin bleibt der Eindruck: Die eine, alles klärende Antwort gibt es nicht. Wir sind trotzdem überzeugt, dass durch genaues Hinschauen vieles klarer wird. Ich hoffe, Sie sehen das auch so.

DER TAG IN MÜNCHEN

Zahl der Straftaten im Corona-Jahr 2020 leicht gesunken Es gab in München weniger Taschen- und Ladendiebstähle, dafür aber mehr Internetbetrug, mehr Sexualdelikte - und mehr Streit.

Der "Sommer in der Stadt" soll auch 2021 stattfinden Für das Festival hat der Kulturreferent die allerletzten Mittel in seinem ohnehin gekürzten Etat herauskratzt.

Gefahr für das Grundwasser In einer Kiesgrube bei Haag im Landkreis Freising wurden offenbar asbesthaltiges Material und Straßenaufbruch, der Polycyclische Aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) enthält, entsorgt. Das Landratsamt ordnet eine Untersuchung an.

"Wir müssen aufhören, die Verkehrsmittel gegeneinander auszuspielen" München hat ein Verkehrsproblem, um das im Stadtrat gestritten wird. Habenschaden fordert daher eine Rückkehr zur Sachlichkeit und das Mobilitätsreferat stellt seine Pläne für 2021 vor.

MÜNCHEN ERLESEN

KULTUR ERLEBEN

Zu den Landkreisen: Bad Tölz-Wolfratshausen | Dachau | Ebersberg | Erding | Freising | Fürstenfeldbruck | München | Starnberg