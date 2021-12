Von Nicole Graner

Es ist ein komisches Gefühl. Man geht von einem Raum in den nächsten. Spürt nichts, fühlt nichts. Und doch ist da eine unsichtbare Trennwand - ein Vorhang aus UV-C-Licht.

Es ist ein kleines Wunderding, dieser unscheinbare Kasten, den Forscher der LMU und TUM da entwickelt haben, und der einfach so oben im Türrahmen des Vorführraums hängt. 99 Prozent der Corona-Viren macht er kaputt. Eliminiert auch andere Krankheitserreger. Denn ultraviolettes Licht zerstört das Erbgut von Viren.

Fantastisch. Wieder ein bisschen mehr Hoffnung im Kampf gegen Corona. Wieder eine Chance, Menschen ein Stück Normalität zurückzugeben - weil man sich in Räumen endlich wieder freier bewegen kann. Und eine Chance, die nur entstanden ist, weil alle hartnäckig an einem Strang gezogen haben, weil alle im Forscherteam eine Vision hatten: Menschen vor einer Corona-Infektion zu bewahren.

DER TAG IN MÜNCHEN

Polizei nimmt Fälscher von Impfpässen fest Der Münchner soll im großen Stil manipulierte Impf- und Testnachweise verkauft haben. Doch die Ermittler müssen auch noch einen Fall aus den eigenen Reihen aufklären.

Glaube, Hoffnung, Abstand Katholische und evangelische Gemeinden zelebrieren Christmetten und Weihnachtsmessen. Welche Corona-Regeln die Gläubigen dabei beachten müssen.

In München bauen, in Grünwald Steuern sparen Büschl-Gruppe, Baywobau, Bayerische Hausbau, Münchenbau: Viele Immobilien-Unternehmen schmücken sich mit ihrer Liebe zu München, Firmensitze unterhalten sie aber auch anderswo. Ist das anständig? (SZ Plus)

MÜNCHEN ERLESEN

Restaurants in München | Bars in München | Frühstück und Brunch

Zu den Landkreisen: Bad Tölz-Wolfratshausen | Dachau | Ebersberg | Erding | Freising | Fürstenfeldbruck | München | Starnberg