Mal nicht mehr so viel Luft nach oben, zumindest was die Immobilienpreise betrifft: Baukräne auf einer Großbaustelle, hier im Prinz-Eugen-Park in Oberföhring.

Von Ulrike Steinbacher

Vor 20 Jahren gab es auch für Nicht-Spitzenverdiener in München Wohnungen: Mit durchschnittlichem Einkommen und einem gewissen Optimismus ließ sich eine 100-Quadratmeter-Bleibe im Olympiadorf finanzieren. Plattenbauten jenseits des Mittleren Rings waren damals zwar ganz und gar nicht en vogue, andererseits hatte das Terrassenhaus einen riesigen Balkon und der Autolärm war nur ein fernes Rauschen. Solche Angebote verschwanden im Lauf der Jahre aus den Schaufenstern der Makler. Stattdessen begann man, neidische Blicke zu ernten, wenn man seinen Wohnort erwähnte. Heute kostet ein Ein-Zimmer-Apartment im Olympiadorf 100 000 Euro mehr als seinerzeit die dreifache Fläche. Und für diese Summe handelt man sich dann einen Blick aufs BMW-Gelände und eine Taubenplage vor den Fenstern ein.

Die Münchner Immobilienpreise der vergangenen 20 Jahre kannten nur eine Richtung: steil nach oben, eine stetig ansteigende Gerade. Zumindest dieser Trend scheint gebrochen: Die Immobilienpreise steigen nicht mehr. "Tendenziell werden das kurvige Veranstaltungen", prognostiziert Marktforscher Stephan Kippes vom Immobilienverband Deutschland Süd (IVD). Bei einer Sonderpressekonferenz am Dienstag erläuterte er, welche Einflussfaktoren auf den Immobilienmarkt sich verschoben haben (SZ Plus).

Vor allem sind das die steigenden Hypothekenzinsen, die den Kauf eines Hauses oder einer Wohnung stark verteuern. Hinzu kommt eine gewisse Verunsicherung durch politische und gesellschaftliche Krisen - der Krieg in der Ukraine, die Erdgas-Knappheit, Corona. Beim IVD jedenfalls hat man festgestellt, dass sich nicht mehr jedes Haus zu jedem Preis an den Mann oder die Frau bringen lässt. Außerdem seien Käufer zunehmend sensibilisiert für Nebenkosten, Heiztechnik und Energiethemen aller Art. Von einem Preissturz, gar einer Immobilienblase wollte Stephan Kippes nicht sprechen, Preisrückgänge seien aber durchaus denkbar. Und das ist dann doch - steigende Zinsen hin, hohe Energiekosten her - eine gute Nachricht für Wohnungskäufer.

