Zwei Türme und zwei schräge Außenlifte an der Seite: So sehen derzeit die Hochhaus-Pläne von Investor Büschl für das Paketposthallen-Areal aus.

Von René Hofmann

Können Sie sich vorstellen, in einem Wolkenkratzer zu wohnen? Wenn es nach den Plänen von Ralf Büschl geht, soll das in München in einigen Jahren möglich sein. An der alten Paketposthalle im Westen der Stadt möchte der Immobilieninvestor zwei 155 Meter hohe Türme in den Himmel ziehen, die vom höchsten Biergarten der Welt gekrönt werden.

Das Projekt ist gewagt - und es ist umstritten. Auch deshalb hat die Stadt München etwas Ungewöhnliches initiiert: ein Gutachten, das gut hundert zufällig ausgewählte Bürgerinnen und Bürger erstellt haben. In vielen Runden wurden ihnen die Pläne erläutert. An diesem Freitag nun wurde ihr Votum bekannt gegeben: Die Mehrheit findet hohe Häuser gut - wenn sie nach den höchsten Umweltstandards gebaut werden, in ihnen bezahlbarer Wohnraum entsteht und rund um sie herum viel Grün.

Mein Kollege Sebastian Krass erklärt, wie dieses Ergebnis zustande kam und hat Reaktionen darauf eingeholt. Diese reichen von "toll", wie die zweite Bürgermeisterin Katrin Habenschaden von den Grünen kundtat, bis zu "Farce", wie der CSU-Landtagsabgeordnete Robert Brannekämper formulierte, was ahnen lässt: Die Debatte, wie nah München dem Himmel kommen soll, wird weitergehen.

Wie soll sich die Stadt entwickeln? Wie soll sie sich der Welt zeigen? Über derlei Entscheidungen zu diskutieren, ist wichtig. Es hilft, die Perspektiven zu schärfen. Das Gutachten entscheidet nicht darüber, ob die Türme wirklich gebaut werden. Aber es treibt die Debatte über sie voran - auch, weil es klare Forderungen und wichtige Fragen in Richtung Politik formuliert. Es wäre lohnenswert, Bürgerinnen und Bürger öfter in solcher Form zu Wort kommen zu lassen, finde ich.

DER TAG IN MÜNCHEN

Erneute Klage gegen Förderformel für Kitas Private Kita-Betreiber, die von der Bezuschussung nicht profitieren, sehen sich durch die Regelung benachteiligt und den Wettbewerb verzerrt. Bis zu einer möglichen Überarbeitung wollen sie nicht warten.

Die Münchner Feuerwehr im "Twittergewitter" Mit einem Weißwurstheber-Gag ging es los: Hunderte Tweets haben die Brandbekämpfer innerhalb von zwölf Stunden abgesetzt. Auch um die Notruf-Numer 112 bekannter zu machen.

Versuchter Mord in Milbertshofen: Dritter Tatverdächtiger verhaftet Bei einem Überfall ist ein 17-Jähriger durch einen Bauchschuss schwer verletzt worden. Jetzt hat die Polizei einen weiteren 18-Jährigen festgenommen. Nach weiteren Mittätern und der Tatwaffe wird noch gesucht.

MÜNCHEN ERLESEN

KULTUR ERLEBEN

Restaurants in München | Bars in München | Frühstück und Brunch

Zu den Landkreisen: Bad Tölz-Wolfratshausen | Dachau | Ebersberg | Erding | Freising | Fürstenfeldbruck | München | Starnberg