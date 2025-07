Ein Münchner Schulleiter über Hitzefrei, die Isar wird immer wärmer, die umsatzstärkste Yorma's-Filiale am Hauptbahnhof schließt und mehr.

Von Hanna Emunds

DER TAG IN MÜNCHEN

Morgens schon 30 Grad im Klassenzimmer: Reicht das für Hitzefrei? Früher kam bei hohen Temperaturen die spontane Durchsage: Alle dürfen nach Hause gehen. Heute sei das wegen der Informationspflicht gegenüber Eltern gar nicht mehr möglich, sagt der Münchner Schulleiter Mike Lausmann. Wie Schüler trotzdem früher freibekommen. (SZ Plus)

Warum die umsatzstärkste Yorma's-Filiale schließen muss Jeden Tag kaufen rund 12 000 Menschen an Gleis 26 Butterbrezen oder einen Kaffee für ihre Reise. Doch nach 25 Jahren sperrt die Filiale zu. (SZ Plus)

Schuhbeck: Lebe von 1138 Euro Rente Der Prozess in München gibt Einblicke, wie Alfons Schuhbeck seine Geschäfte führte und wie viel ihm heute zum Leben bleibt.

Die Isar wird immer wärmer – und das wird zum Problem Trockenheit und Hitze lassen den Flusspegel sinken und die Wassertemperatur steigen. Für Huchen und Forellen könnte das bald gefährlich werden.

IAA will wohl weiter in München bleiben In diesem Herbst werden sich die Autofirmen bei der Messe wieder auf prominenten Plätzen in der Innenstadt präsentieren. Die Nachfrage vor allem aus dem Ausland sei groß, heißt es beim Veranstalter.

Der Pumuckl feiert Weltpremiere – so sind die neuen Geschichten „Da machst was mit!“ Beim Filmfest München sind die heiß ersehnten neuen Folgen der Pumuckl-Serie zu sehen. Wie sind sie gelungen, wer spielt mit und: Wird es auch eine dritte Staffel geben?

WEITERE NACHRICHTEN

Urteil des Verwaltungsgerichtshofs Personenschützer hetzt gegen Charlotte Knobloch – und darf im Polizeidienst bleiben

Prozess in München Betrug mit Luxusautos: Jungunternehmer zu Haftstrafe verurteilt

Veranstaltungen in München Mehr Konzerte auf dem Königsplatz erlaubt

Zivilgericht München Schreiner verklagt Kundin wegen eines maßgefertigten 4000-Euro-Schranks

MÜNCHEN ERLESEN

Volksfeste im Münchner Umland : „Volltanken und Gaudi haben“ Für viele junge Leute im Münchner Umland sind die örtlichen Volksfeste in Vaterstetten und Haar das Highlight des Jahres. In den vollen Zelten in Haar und Vaterstetten merkt man: Das liegt nicht nur daran, dass das Bier billiger ist als auf der Wiesn und man auch ohne Reservierung einen Tisch bekommt. SZ Plus Von Lisa Marie Wimmer ...

Ex-Bayern-Spieler Diego Contento : „In der Bezirksliga gibt es auch gute Fußballer“ Diego Contento hat die Champions League und drei Deutsche Meisterschaften gewonnen, heute kickt er beim FC Aschheim, seinem Familien-Fußballprojekt. Warum das kein Abstieg ist. SZ Plus Von Thomas Becker ...

UNSER FREIZEITTIPP

Frische Tipps bei hohen Temperaturen : Wie Sie durch die nächste Hitzewelle kommen Schattenplätze suchen, Kräutertee trinken oder mittags einfach mal ein Schläfchen machen. So lässt es sich an heißen Tagen aushalten. Von SZ-Autorinnen und Autoren ...

