Über das Feiern in Zeiten wie diesen, was man zum Oktoberfest wissen sollte, wie viel Geld die Stadt in den Bau von Bildungseinrichtungen investiert und mehr.

Von Hanna Emunds

DER TAG IN MÜNCHEN

Jetzt geht’s los Überschäumende Freude, Besuchermassen und bierseliges Miteinander: Wie passt das Oktoberfest mit der Sorge um Sicherheit zusammen? Über das Feiern in angespannten Zeiten. (SZ Plus)

Was Sie zum Oktoberfest wissen sollten Wie lange haben die Zelte geöffnet? Was muss ich beim Besuch beachten? Und was sind die wichtigsten Termine? Ein Überblick. (SZ Plus)

Rettung von oben Seit 54 Jahren ist der Hubschrauber Christoph 1 in München auf Rettungsmission unterwegs. Bei den Einsätzen muss jeder Handgriff sitzen – für die Besatzung sowohl mental als auch körperlich eine Herausforderung.

Schmeißt Popcorn! Nach 111 Jahren schließt Mitte Januar das „Filmtheater Sendlinger Tor“. Den Münchnern scheint das ziemlich egal zu sein. Ein Aufruf zur kollektiven Empörung. (SZ Plus)

Stadt gibt neun Milliarden Euro für Schulen und Kitas aus So viel Geld hat keine andere Kommune in den vergangenen zehn Jahren in den Bau von Bildungseinrichtungen investiert. Und ein Ende der Planungen ist nicht in Sicht – auch wenn das Geld knapp wird. (SZ Plus)

Endlich keine Baustelle mehr am Sendlinger Tor Fast acht Jahre hat es gedauert, den U-Bahnhof Sendlinger Tor umzubauen. Jetzt gibt es dort viel Neues – unter anderem die längste Rolltreppe der Stadt.

WEITERE WICHTIGE NACHRICHTEN

Unterföhring Unbekannter schießt auf einen Linienbus

Dubiose Geschäfte Der große Bluff mit dem günstigen Solarpaket (SZ Plus)

Justiz JVA Stadelheim bekommt neuen Chef

Polizei ermittelt Schon wieder brennt ein Bagger in München

Bild von Hans Thoma Deutsches Museum gibt Raubkunst zurück

MÜNCHEN ERLESEN

SZ Plus Hinter den Kulissen der Bayerischen Staatsoper : Der Mann in der allerersten Reihe Michael Mader ist Souffleur an der Oper: Er sitzt in einem zwei Quadratmeter kleinen Kasten vor der Bühne, dirigiert, gibt Zeichen und flüstert den Text mit. Zu Besuch bei einem, der so manchen Abend rettet. Von Paul Schäufele

SZ Plus Migranten in der Medizin : „Ich wünsche mir eine zweite Gastarbeiterwelle“ Im Gesundheitswesen werden ausländische Fachkräfte händeringend gesucht, doch wenn sie da sind, haben sie es schwer. Bundesverdienstkreuz-Träger Fuat Oduncu kämpft selbst als Chefarzt noch gegen Vorurteile. Von Martina Scherf

UNSER GASTROTIPP

Café Féla : Alles Matcha, alles bunt Das japanische Grünteepulver ist im asiatischen Café Féla in der Maxvorstadt ein wesentlicher Bestandteil der Getränke und Süßspeisen. Die kommen farbenfroh daher – wie auch die Einrichtung. Von Tanja Munsch

Restaurants in München | Bars in München | Frühstück und Brunch

Zu den Landkreisen: Bad Tölz-Wolfratshausen | Dachau | Ebersberg | Erding | Freising | Fürstenfeldbruck | München | Starnberg