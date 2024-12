Von Hanna Emunds

DER TAG IN MÜNCHEN

Münchner Polizei verstärkt Präsenz auf den Weihnachtsmärkten Uniformierte patrouillieren zwischen den Ständen, Einsatzfahrzeuge parken an den Zugängen. In München werden Parallelen zum OEZ-Anschlag gezogen.

Wie 2016 in München: Zum Magdeburger Anschlag gibt es auffallende Parallelen Taleb al-A. und der OEZ-Attentäter David S. haben einige Gemeinsamkeiten: Hass auf Muslime, Sympathien für die AfD und womöglich auch psychische Probleme.

Die Reichsbürger vom Ammersee Das Ehepaar Stephan und Claudia Ley betreibt ein „alternatives“ Mediennetzwerk. Zehntausende schauen via Internet zu – auch der Verfassungsschutz. Einblicke in eine Szene, die den Staat verabscheut. (SZ Plus)

Männer quälen Bekannten und müssen in Haft Sie trinken zusammen in einer Gartenhütte, dann eskaliert die Situation. Über mehrere Stunden wird ein junger Mann geschlagen, erniedrigt und dabei gefilmt. Nun müssen zwei der drei Täter ins Gefängnis.

„Sie setzten Maßstäbe, die bis heute fortwirken“ Lange standen die Dachauer Prozesse im Schatten der Nürnberger Prozesse, dabei wurden hier mehr als 1900 Vertreter der mittleren und unteren NS-Hierarchie zur Verantwortung gezogen. Warum sie für die Aufarbeitung so wichtig waren.

„Aggressiv und herablassend“ Der Konflikt um das Münchner Trinkwasser zwischen der Stadt und dem Oberland wird schärfer. Der Miesbacher Bürgermeister kritisiert OB Dieter Reiter und den Chef der Stadtwerke heftig.

WEITERE NACHRICHTEN

In Extremo sind auf Tour Songs wie gute Schnäpse

Amtsgericht München Handwerker bleibt auf Rechnung sitzen

Feuerwerk Feuerwerkskörper verletzt Elfjährigen schwer

SZ-SERIE: SO WOHNT MÜNCHEN

Ein Dachgeschoss voller Designer-Wohnungen Im obersten Stockwerk des Neubaus „Van B“ an der Infanteriestraße haben Innenarchitekten zehn unterschiedliche Wohnwelten designt. Man muss sich das Leben hier allerdings leisten können. (SZ Plus)

Münchner Immobilienmarkt Besser mieten oder kaufen? (SZ Plus)

Leben im Mini-Reihenhaus „Lieber klein und in der Stadt als groß und außerhalb“ (SZ Plus)

Altbau in München Eine Wohnung, die zu teuer ist, um nur darin zu leben (SZ Plus)

MÜNCHEN ERLESEN

SZ Plus Schwule Väter : „Manche haben eben zwei Mamas, andere zwei Papas“ Roman und Daniel Nawrot haben Zwillinge adoptiert. Für ihr Familienglück haben sie einiges auf sich genommen und hatten nur wenig Zeit, um sich vorzubereiten. Zu Besuch bei der Regenbogenfamilie, die ihren Alltag mit 90 000 Followern auf Instagram teilt. Von Anna Schwarz

Depression : Wenn dunkle Löcher einen zu verschlucken drohen Olga M. hält die Sorge um ihre Tochter kaum aus, Stefan P. lernt gerade, sein Leben wieder in den Griff zu bekommen: Depressionen treffen viele Menschen. Wie der Lebensmut verloren geht und warum der Weg zurück so schwer ist. Von Sabine Buchwald

UNSER FREIZEITTIPP

Tipps für Familien und Kinder in München : Drei winterliche Shows zum Staunen Premieren zur Weihnachtszeit: Circus Krone zeigt „Freestyle“, Alexander Krist den „Zauber der Weihnacht“ und Cavalluna das „Winterwünscheland“. Was Kinder und Familien dort erwartet. Von Barbara Hordych

