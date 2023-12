"Die Christbäume wachsen für den Einzelhandel nicht in den Himmel" In der Fußgängerzone ist am Samstag für Passanten fast kein Durchkommen - die Bilanz der Händler fällt trotzdem zurückhaltend aus. Das liegt vor allem am Schnee-Chaos und am Lokführerstreik.

Startsignal für die zweite Stammstrecke zwischen Isar und Ostbahnhof Bis zu 42 Meter tief unter der Oberfläche: Für den dritten Abschnitt der S-Bahn-Schienen liegt nach enormer Verzögerung nun die Baugenehmigung vor. Über Lärmschutz und was es mit dem Ersatzschlafraum für Anwohner auf sich hat. (SZ Plus)

Experten fordern ein Recht auf Aufarbeitung "Täterorganisationen" wie Kirchen oder die Stadt München sollen nicht länger das eigene Versagen untersuchen, dies müsse unabhängig geschehen. Die Grünen arbeiten an einer Gesetzesinitiative für bayernweite Regeln. (SZ Plus)

Wie der Nahostkonflikt München bewegt Am Wochenende gedenken Hunderte auf dem Königsplatz der Opfer im Gazastreifen. Und auf dem Odeonsplatz stellen sich Hunderte an die Seite Israels. Schmierereien an einem Gymnasium sorgen für Empörung.

"Night of the Proms": Traumhafte Weihnachtsfeier Bei der "Night of the Proms" in der Olympiahalle begeistern neben Stars wie Toto, Anastacia, James Morrison, Aura Dione und Camouflage auch der Chor Fine Fleur und das Antwerp Philharmonic Orchestra mit dem vielseitigen Cellisten Nathan Chan. (SZ Plus)

Vergiftungserscheinungen Party in Pasing endet für mehrere Gäste im Krankenhaus

Ammersee 70-jähriger Münchner seit Tagen vermisst

Fahndung nach Jugendlichen Dreizehnjährige Schüler mit Messer bedroht und ausgeraubt

