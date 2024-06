Von Hanna Emunds

DER TAG IN MÜNCHEN

Hunderttausende feiern und tanzen für die Demokratie Der CSD verwandelt die Münchner Innenstadt in eine Party- und Polit-Zone. Unzählige Menschen feiern in bunten und gewagten Klamotten und demonstrieren zugleich gegen rechts. In besonderer Gestalt ist auch Markus Söder dabei. (SZ Plus)

„Offenbarungen und Seltsames“: Wie die umstrittene Glaubenskonferenz Unum ablief Drinnen geht es um den Heiligen Geist – und um Geld. Draußen äußern Demonstranten die Sorge, die spirituelle Sehnsucht von Gläubigen werde für handfeste Ziele instrumentalisiert. Ein Besuch. (SZ Plus)

Aus der vermeintlich guten alten Zeit der knappen Badeanzüge In München liefert Andreas Gabalier gemeinsam mit Mario Barth eine sentimentale Hau-Drauf-Show ab – in der einzig der alte Mauerbarde David Hasselhoff irgendwie zukunftstauglich rüberkommt. (SZ Plus)

Neuer Wohnraum für 3900 Euro pro Quadratmeter Trotz gestiegener Zinsen und Materialkosten bauen in München Genossenschaften plötzlich wieder rentabel. Warum das möglich ist – und vor welchen Problemen die Branche steht. (SZ Plus)

München führt Bezahlkarten für Asylbewerber ein – und macht mehrere Ausnahmen Maximal 50 Euro können mit der Chipkarte abgehoben werden. Wie viele Menschen in der Stadt betroffen sind und welche Gruppen davon ausgenommen werden.

Fußball-Europameisterschaft in München Dänische Fans zünden Pyrotechnik im Hauptbahnhof

Verkehrsberuhigung Warum es heuer in München nur drei Sommerstraßen gibt

Steinhausen Feuerwehr rettet Hund aus aufgeheiztem Auto

Polizei sucht Zeugen Drei Mädchen im Alter von zehn bis zwölf Jahren im Pasinger Bahnhof verprügelt

MÜNCHEN ERLESEN

SZ Plus Clubtoiletten in München : Schrille Örtchen Florian Kirchmeier fotografiert und postet Bilder von Münchner Clubtoiletten auf Social Media - zu sauber dürfen sie nicht sein. Von Stefanie Witterauf

SZ Plus Gesundheit : Ein Roboter, der Krebs bekämpft Stress und ungesunde Essgewohnheiten: Immer mehr Menschen bekommen Speiseröhrenkrebs. Am Münchner Klinikum rechts der Isar setzen Ärzte beim Operieren auf eine besondere Technik. Warum sie für die Patienten besser ist und wie sie deren Überlebenschancen steigert. Von Nicole Graner

UNSER KULTURTIPP

Großkonzerte auf dem Königsplatz : Alles zum Open-Air-Wochenende mit Peter Maffay und Roland Kaiser Süffige Schlager gegen poetischen Rock: Was verbindet die beiden Dauerläufer der deutschen Musik? Gibt es noch Karten? Und wann wird der Königsplatz für den Verkehr gesperrt? Die Antworten im Überblick. Von Michael Zirnstein

