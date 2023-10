Die Polizei schaut am Spielfeldrand zu Trotz des Kriegs in Israel versucht der jüdische Club TSV Maccabi München, den Spielbetrieb aufrechtzuerhalten. Doch immer wieder müssen Partien abgesagt werden - und die Kinder tragen in der Öffentlichkeit ihr Trikot lieber nicht. (SZ Plus)

Nahostkonflikt in München Friedlicher Protest auf dem Odeonsplatz

Wie ein Wasserkraftwerk an der Isar funktioniert Zum 100. Geburtstag öffnen die Stadtwerke die Anlage für einen Nachmittag, und es kommen knapp 3000 Menschen. Sie lernen, wie lang ein Wassertropfen unterwegs ist, bis er hier ankommt - und was alles aus dem Fluss gefischt wird.

Sules neue Hände Ein Verein hilft mittellosen Kindern aus Krisengebieten mit schweren Brandverletzungen. Die Ärzte operieren, ohne einen Cent zu verlangen. Die langwierige medizinische Versorgung wird durch Spenden finanziert.

Viel Luft, wenig Raum Der Studiengang "Aerospace" boomt: Allein 442 Erstsemester zählt die TU in diesem Jahr. Doch vom "bayerischen Space Valley" bei Ottobrunn und Taufkirchen ist auch fünf Jahre nach dem Startschuss wenig zu sehen. (SZ Plus)

Tödlicher Unfall Frau wird von Auto erfasst und stirbt

Hauptbahnhof Frau sticht Mann mit Regenschirm ins Gesicht

Unfall beim Spielen Sechsjährige stürzt in vier Meter tiefen Schacht

Verkehrsprojekt in Aubing "Aubing darf nicht mit Verkehr geflutet werden"

