Von Kathrin Aldenhoff

Die Mädchen haben schnell die deutschen Zahlen gelernt, auch die Aussprache klappt schon gut, lobt Lehrerin Natalija Omeltschuk ihre Schülerinnen. "Das Wichtigste aber ist, sie lachen zu sehen." Omeltschuk leitete eine Sprachschule in einer kleinen ukrainischen Stadt, 150 Kilometer von Kiew entfernt. Sie hat den Krieg erlebt, hat mit ihrer Familie und den Nachbarn Nächte im Keller verbracht, um vor den Bomben Schutz zu suchen, hat Tarnnetze gebastelt, weil es keine mehr zu kaufen gab.

Mit ihren beiden Söhnen ist sie Anfang März vor dem Krieg geflohen, ihr Mann musste in der Ukraine bleiben. Und nun gibt sie seit ein paar Tagen geflüchteten ukrainischen Mädchen in einem Münchner Gymnasium Deutschunterricht. (SZ Plus) "Wir sind glücklich, hier zu sein", sagt sie. Und dass es schwer ist, ein Leben neu zu beginnen. "In der Ukraine hatten wir alles. Unser Leben hat sich völlig verändert."

Ihre Söhne gehen auch schon in München zur Schule. Sie sprechen zwar noch kein Deutsch, aber sie versuchen, dem Unterricht zu folgen. Die Lehrer ihres älteren Sohnes erklärten ihm vieles auf Englisch, erzählt sie. Und dem Physik-Unterricht könne er sehr gut folgen. Die physikalischen Regeln sind dieselben, in Deutschland und der Ukraine.

DER TAG IN MÜNCHEN

"Eine Ursache dieses Krieges sind fossile Ressourcen" Zum globalen Aktionstag will Fridays for Future 3000 Schilder auf dem Königsplatz auslegen. Sprecherin Klara Bosch erklärt, warum gerade jetzt gehandelt werden muss. (SZ Plus)

"Ich dachte, dass er mich jetzt erschießt" Der Hauptangeklagte im Prozess um den Dreifachmord von Starnberg beantwortet Fragen des Gerichts zum angeblich geplanten Amoklauf in den Pasing Arcaden.

Feiern oder nicht Oberbürgermeister Dieter Reiter kann sich ein Oktoberfest angesichts des Ukraine-Kriegs kaum vorstellen. Die Schausteller wollen das Frühlingsfest in vier Wochen jedoch unbedingt eröffnen - und bekommen Zuspruch.

Polizei gibt mehrere Warnschüsse in Taufkirchen ab Die Beamten sahen sich mit einer Bedrohungssituation konfrontiert und schossen bei einer Fahrzeugkontrolle mehrere Male in die Luft. Aktuell ermittelt die Kriminalpolizei vor Ort.

Auto stürzt am Ostbahnhof ins Gleis 16 ab Ein 38-Jähriger habe auf dem Parkplatz einer Autovermietung versucht einzuparken, teilte die Polizei mit. Das ging offensichtlich schief.

Das Neun-Euro-Geschenk Das Ticket, mit dem der ÖPNV drei Monate lang günstig genutzt werden kann, wirft noch viele Fragen auf.

Ein Bauprojekt, wie es das bisher in München nicht gab Die Stadt vergibt ein Grundstück im Kreativquartier an eine neue Genossenschaft. Die Besonderheit: Nur gut die Hälfte des Gebäudes ist für Wohnen vorgesehen, der Rest für kreatives oder soziales Gewerbe.

MÜNCHEN ERLESEN

DER FREIZEITTIPP

Restaurants in München | Bars in München | Frühstück und Brunch

Zu den Landkreisen: Bad Tölz-Wolfratshausen | Dachau | Ebersberg | Erding | Freising | Fürstenfeldbruck | München | Starnberg