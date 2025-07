Wie das SZ-Hilfswerk Ferienwünsche wahr werden lassen kann, Robbie Williams wird zum Frank Sinatra 2.0, die SPD schwört sich auf die Kommunalwahl ein und mehr.

Von Hanna Emunds

DAS WOCHENENDE IN MÜNCHEN

Einmal Kühe streicheln Am liebsten möchte Daniela S. mit ihren drei Kindern aufs Land, Joschi will im Skyline-Park abheben und Christina K. würde gerne mal am See campen – das SZ-Hilfswerk kann Ferienwünsche wahr werden lassen.

Robbie Williams wird zum Frank Sinatra 2.0 Robbie Williams feiert eine bunte Revue seines Lebens im Olympiastadion, mit vielen eigenen Hits und massig Cover-Songs. Der selbsternannte „König der Entertainer“ erzählt ausführlich, wie er seine Leiden in den Griff bekommen hat. (SZ Plus)

Wirtschaft, Wohnraum, Arbeitsplätze – die Münchner SPD will angreifen Die Sozialdemokraten schwören sich auf den Wahlkampf für die Kommunalwahl 2026 ein. Wichtigster Redner ist ein auf solchen Programmparteitagen sonst eher seltener Gast: Oberbürgermeister Dieter Reiter.

Grünwald will München einheizen Die Gemeinde im Münchner Süden bietet sich der Stadt als Lieferant klimafreundlicher Erdwärme an. Mit dem Ausbau der Geothermie-Förderung könnte das Grünwalder Kommunalunternehmen schon bald 100 000 Haushalte versorgen. (SZ Plus)

Raubüberfall in Waldtrudering Jugendliche bedrohen 18-Jährigen nachts im Park mit Machete

Zwischen Pfützen und Pop Oben-Ohne-Festival auf dem Königsplatz

Stachus Tram 20 wird wegen Bauarbeiten umgeleitet

Selbstoptimierung : Wie sich Studierende vor zu viel Druck schützen können Junge Erwachsene sind oft besonders anfällig dafür, sich ständig verbessern zu wollen. In den Sozialen Medien sind sie zudem permanent Vergleichen ausgesetzt. Wie Münchner Studierende damit umgehen. SZ Plus Von Katharina Haase ...

Kein Geld für die Kirchen : Wenn das Gotteshaus womöglich zum Ladenzentrum wird St. Mauritius in Moosach könnte die erste katholische Kirche seit Jahrzehnten werden, die in München kein sakraler Ort mehr sein darf. Die Pfarrgemeinde kann sich den Unterhalt nicht mehr leisten. Deutschlandweit stehen Tausende Kirchen vor dem gleichen Problem. SZ Plus Von Andrea Schlaier ...

Was läuft in den Münchner Kinos? : Filme für fast jedes Alter Die Sommerferien stehen an, die Kinos liefern das passende Programm für daheimgebliebene Kinder. Aber auch für ein älteres Publikum gibt es viel zu sehen. Von Josef Grübl ...

