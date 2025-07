Angehörige erinnern an den OEZ-Anschlag, wie die Stadt gegen Eltern-Taxis vorgeht, wie das Wasser aus dem Sendlinger Loch kommt und mehr.

Von Hanna Emunds

DER TAG IN MÜNCHEN

„Wir haben in der Zeit nach dem Anschlag gespürt, dass wir Ausländer sind“ Beim Angriff auf das OEZ in München tötete ein Rechtsextremist 2016 neun junge Menschen. Die Trauer und viele offene Fragen lassen die Angehörigen bis heute nicht los. Bei ihnen bleibt das Gefühl: Politik und Behörden haben sie im Stich gelassen. (SZ Plus)

Wenn das Eltern-Taxi auf dem Pausenhof hält Sie fahren auf Gehwegen, parken vor Zebrastreifen, gefährden und beschimpfen andere, die sich ihnen in den Weg stellen: Über rücksichtslose Eltern, verzweifelte Schulleiter – und die Versuche, das morgendliche Chaos vor Münchens Schulen in den Griff zu bekommen. (SZ Plus)

Jurastudent erstreitet 100 000 Euro von Gaststättenbetreiber Weil er einen Betriebsrat gründen wollte, hatte der Arbeitgeber dem Studenten fristlos gekündigt. Das Landesarbeitsgericht sprach dem Minijobber nun eine hohe Entschädigung zu. Eine Entscheidung zum Trinkgeld könnte für die Gastronomie besonders wichtig sein. (SZ Plus)

Wie das Wasser aus dem Loch kommt Am Sendlinger Loch wird wieder gearbeitet. Der Wasserspiegel ist schon gesunken, auf einer schwimmenden Plattform sind Experten unterwegs. In wenigen Wochen soll die Grube leer sein – doch dann kann nicht gleich gebaut werden. (SZ Plus)

„Der Sparzwang bringt unser soziales München in Gefahr“ Bisher war es mehr oder weniger Zufall, an welcher Stelle im Sozialbereich gespart wird. Die Wohlfahrtsverbände fordern nun eine Entscheidung: Welche Angebote sind wichtig für den sozialen Frieden in der Stadt? (SZ Plus)

WEITERE NACHRICHTEN

Fahndungserfolg Münchner Polizei stellt 60 Kilo Drogen sicher

Nahverkehr in München Wenn der MVV bis Augsburg reicht

Zivilgericht Mehl statt Laptop ausgeliefert – Paketdienstleister muss sich verantworten

Zollstreit Wenn Trump Ernst macht, wird es teuer für „Man versus Machine“

MÜNCHEN ERLESEN

Radsport : München surrt Rennradfahren ist in der Stadt omnipräsent, die Verkaufszahlen zeigen den Boom - davon wollen auch Vereine profitieren. Besuch bei einem Rennen der „Munich Bike Stars“. Von Otis Schaffeld ...

SZ-Pflegekolumne: Auf Station : Wenn der Chauffeur dem Patienten Frühstück bringt Einmal im Leben VIP sein: etwas, was für viele unerreichbar scheint, ist immerhin bei einem Krankenhausaufenthalt möglich. Was hinter dem Konzept steckt – und wie Pola Gülberg mit einem Patienten umgeht, der auch außerhalb der Klinik eine sehr wichtige Person ist. Protokoll von Johanna Feckl ...

UNSER FREIZEITTIPP

Public Viewing : Wo Fans in München das EM-Halbfinale schauen können Die deutschen Fußballerinnen treffen auf Favorit Spanien. In welchen Lokalen man die Partie verfolgen kann und warum die Stadt kein Public Viewing organisiert hat. Von Toke Reimer ...

