Von Lisa Miethke

„Als Koch kannst du die Welt erobern“ Es gibt fast doppelt so viele Studierende wie Auszubildende. Warum ist das so? Julius Amann, 25, und Julia Weiler, 22, zeigen in ihrer Design-Abschlussarbeit, warum Ausbildungsberufe oft unterschätzt werden. (SZ Plus)

Bekommt München ein weiteres NFL-Spiel? Viel deutet darauf hin, dass die nächste Partie in Deutschland 2025 in Berlin stattfinden wird. Und danach? München will weitere Football-Matches – und die Chancen der Stadt stehen nicht schlecht. (SZ Plus)

Weg von den Kirchen Für die Aufarbeitung von Missbrauch sollen nicht allein Täterorganisationen zuständig sein, fordern Betroffene – und verlangen unabhängige Strukturen. Egal, ob die Misshandlung in der Pfarrei geschah, im Sportverein oder in der Familie. (SZ Plus)

Betroffene reichen Petition ein: Die Aufklärung von Missbrauch darf nicht allein den Täterorganisationen überlassen bleiben (SZ Plus)

Die Stadt hätte 3146 Mieter schützen können – durfte sie aber nicht Seit drei Jahren kann das Rathaus nicht mehr per Vorkaufsrecht eingreifen, wenn Häuser den Besitzer wechseln und Luxussanierung droht. Wird eine neue Bundesregierung daran etwas ändern?

Robbie Williams kommt 2025 ins Olympiastadion Der britische Superstar plant im Juli 2025 ein Konzert in München. Wie man jetzt an die Tickets kommt.

Rechtsstreit um Neubau geht weiter Die Erzdiözese und eine katholische Stiftung hatten als Nachbarn gegen das Projekt „Muc One“ an der Adolf-Kolping-Straße geklagt. Bei einer Ortsbegehung können sie den Richter jedoch nicht überzeugen. Derweil ruht die Baustelle nun seit knapp einem Jahr. (SZ Plus)

Restaurant Mural: Ein Nachfolger für Münchens jüngsten Sternekoch

Sanierung: Brücke über die Isar wird eine Woche komplett gesperrt

Bogenhausen: Zwei Raubüberfälle innerhalb von 20 Minuten

Entscheidende Verhandlungsrunde: Tausende Metaller demonstrieren in München für mehr Geld

Faschingsauftakt in München: Zwei fast schon internationale Prinzenpaare

SZ Plus Umweltschutz : Was macht ein Klimaschützer, wenn das Interesse am Klima schwindet? Felix Finkbeiner aus Tutzing gründete die Klimaschutzorganisation „Plant-for-the-Planet“. Der 27-Jährige ist derzeit Gast der Weltklimakonferenz in Baku: Ein Gespräch über Klimamüdigkeit, Wut und die Frage, was jetzt noch Hoffnung machen könnte. Interview von Max Fluder

SZ Plus Infektsaison : Kein freies Bett für mein Kind Für das kranke Kind unserer Autorin gab es in der ganzen Stadt kein freies Klinikbett mehr. In Anbetracht solcher Alarmzeichen: Wie groß sind die Missstände in der Kindermedizin? Von Vera Schroeder

Brunchen in der Loretta Bar : Abends Drinks und morgens Katerfrühstück In der Loretta Bar kann man nicht nur zu später Stunde feiern, sondern auch am nächsten Tag wieder zu Kräften kommen. Und das mitten im Glockenbachviertel. Von Max Gustmann

