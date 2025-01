Von Lisa Miethke

DER TAG IN MÜNCHEN

Wenn sich Paare trennen, aber weiter zusammenwohnen müssen Nackt herumlaufen ist verboten, der Kühlschrank wird in zwei Hälften aufgeteilt: Wie fühlt es sich an, wenn die Liebe zerbricht, man sich nicht mehr sehen will – aber auf dem Mietmarkt keine neue Wohnung zu finden ist? (SZ Plus)

So kann die Ganztagsbetreuung gelingen Bald kommt der Rechtsanspruch – und schon jetzt gehen in München 83 Prozent der Grundschüler nach dem Unterricht in Horte und andere Einrichtungen. Wie gut funktioniert das? Der Stadtrat hat Wissenschaftler um eine Einschätzung gebeten. (SZ Plus)

Wenn Bewohner fürchten, dass die Decke einstürzt Die Erzdiözese hat ein Wohngebäude abbrechen lassen und damit das Nachbarhaus derart erschüttert, dass sich Risse gebildet haben. Mieter sind schon ausgezogen – und der Eigentümer überwacht permanent, ob sein Haus weiter in Bewegung gerät. (SZ Plus)

Warnlicht flackert, Konzert mit Stardirigent fällt aus Der Herkulessaal in der Residenz ist der einzige verbliebene große Konzertsaal im Zentrum – und gilt seit 20 Jahren als Sanierungsfall. Nun fiel ein Abend des BR-Symphonieorchesters mit Herbert Blomstedt wegen technischer Probleme aus. Was sagt das über den Kulturstaat Bayern? (SZ Plus)

Viel Geschichte und klare Worte im neuen Haxnbauer Im Februar soll das Wirtshaus im Tal in einem historischen Gebäude wiedereröffnen. Einst traf sich dort der NSDAP-Vorläufer. Die Wirte stellen deswegen klar: „Wir wollen kein braunes Wirtshaus sein.“

WEITERE NACHRICHTEN

„Ois Easy“ in Giesing: Ex-Chef des P1 übernimmt das Lucullus

Isarvorstadt: Falsche Polizisten rauben Mann am Patentamt aus

Überarbeitetes Konzept: Neue Pläne für Großmarkthalle – Händler sind skeptisch

Polizei ermittelt: Zwei Jugendliche prügeln auf 21-Jährigen ein

Brandstiftung: Christbäume brennen auf der Wittelsbacherstraße

SZ-SERIE: SO WOHNT MÜNCHEN

Wie man in München an eine Genossenschafts-Wohnung kommt Wer in einer der 33 000 genossenschaftlichen Wohnungen in München lebt, ist Vermieter und Mieter in einem. Doch sind diese tatsächlich so günstig? Und wo sind die Chancen auf einen Vertrag am größten? (SZ Plus)

Sozialwohnungen: Auf eine Wohnung wie diese warten Tausende Münchner (SZ Plus)

Münchner Immobilienmarkt: Besser mieten oder kaufen? (SZ Plus)

MÜNCHEN ERLESEN

SZ Plus Nische im Wintersport : Der Mann, der das Snowboard in zwei Hälften zerlegt Ein Board, mit dem man aufsteigen kann wie beim Skitourengehen – dafür wurde Simon Graf anfangs belächelt. Sein Unternehmen war wirtschaftlich zunächst ein Desaster. Heute ist er Mr. Splitboards. Von Thomas Becker

Stadtbild : Das sind Münchens neue Denkmäler Mehr als 7000 innerstädtische Bauwerke stehen auf der Liste bayerischer Denkmäler. Auch 2024 sind wieder einige dazugekommen. Selbst Einheimische können ihre Stadt so noch ganz neu entdecken. Von Patrik Stäbler

UNSER GASTROTIPP

Wirtshaus Drei Mühlen : Der wohl beste Weißwurst-Deal der Stadt Weißwurst, Brezn und Bier – den bayerischen Frühstücksdreiklang gibt es an vielen Orten in München. Aber selten so preiswert und gut wie im Wirtshaus Drei Mühlen. Von Benedikt Karl

