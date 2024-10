Von Lisa Miethke

OKTOBERFEST

Die Wiesn wird wieder zu einem entspannten Volksfest Am letzten Tag des Oktoberfests ziehen Stadt und Polizei eine positive Bilanz: 6,7 Millionen Besucher tranken rund sieben Millionen Mass Bier – die Zahl der Straftaten und Verletzten ging zurück.

Was selbst Münchner nicht über die Wiesn wissen Ein Oberbürgermeister braucht fast 20 Schläge beim Anzapfen, ein geheimer Mechanismus bringt den Löwen zum Brüllen – und wer steckt eigentlich hinter der Bierpolizei? Drehen Sie ein paar Runden in unserem Oktoberfest-Generator!

Endspurt der Wiesn-Promis Joko Winterscheidt feiert mit sportlichen Freunden, Comedian Oliver Pocher reitet auf einer Kuh und der schnellste Mann hat Verfrühung.

Über schöne Fehler, noch schönere Menschen und dunkle Seiten der Wiesn Das macht niemand (ein zweites Mal) auf dem Oktoberfest, diese Fahrgeschäfte sind wirklich wild und deshalb feiern Promis auf der Theresienwiese nicht mehr entspannt. 13 Geschichten vom Oktoberfest zum Nachlesen und -fühlen.

DAS WOCHENENDE IN MÜNCHEN

Tausende demonstrieren für Freilassung der israelischen Geiseln Am Sonntag haben die Kundgebungen zum Jahrestag des Terrorüberfalls am 7. Oktober 2023 begonnen. Am Nachmittag fand eine Großdemonstration gegen Antisemitismus statt – und ein Protestzug von „Palästina spricht“.

Flughafenchef entschuldigt sich für Chaos – Lage derzeit wieder ruhig 750 Personen hatten am Donnerstag ihre Flüge verpasst, weil es wegen einer kilometerlangen Schlange vor der Sicherheitskontrolle zu langen Wartezeiten kam. Mittlerweile hat der Flughafen gegengesteuert.

Wohnhochhaus statt Bürokomplex? An der Thomas-Dehler-Straße in Neuperlach könnte unter anderem ein 15-stöckiges Haus mit mehreren hundert Wohnungen entstehen. Die bisherige Bebauung soll dabei zum Teil integriert werden. (SZ Plus)

„Es ist so wichtig, dass die Szene hier floriert“ Melli Zech erntet Liebesbekundungen, bei „Fujju“ steigen den Zuhörerinnen Tränen in die Augen und bei „Plume“ bilden sich rekordverdächtig drei Moshpits in einer Viertelstunde – was macht die Magie des Festivals „Sound of Munich Now“ aus?

WEITERE NACHRICHTEN

Verkehr: Schwerer Unfall mit Krankenwagen – Fußgänger lebensbedrohlich verletzt

Vorfall an der Hackerbrücke: Tierschützerin sieht verletzte Taube in S-Bahntunnel fliegen – und will ihr hinterherrennen

Ramersdorf: Chaos-Fahrt mit Sattelzug: Drei Unfälle in kürzester Zeit

Wie gut müssen U-Bahn-Zugänge gereinigt werden? Frau rutscht auf nassem Laub aus – und verklagt die Stadtwerke

MÜNCHEN ERLESEN

SZ Plus Besondere Berufe: der Auftragshacker : „Hey, auf ihrer Website ist eine Sicherheitslücke!“ Hacker sind für viele Firmen eine große Gefahr. Jan Girlich sorgt dafür, dass sie nicht allzu leichtes Spiel haben. Manches Einfallstor entdeckt er eher zufällig. Von Catherine Hoffmann

SZ Plus Bergson-Leiter und Musiker Roman Sladek im Porträt : „Ich habe diese Mischung aus Größenwahn und Leidensbereitschaft“ Erst „Jazzrausch Bigband“, dann Bergson Kunstkraftwerk: Wie der Posaunist Roman Sladek zum Einheizer der neuen Münchner Kulturszene geworden ist – und warum das Großprojekt in Aubing erst am Anfang steht. Von Oliver Hochkeppel

UNSER KULTURTIPP

Was läuft in der Kunst? : Die wichtigsten Ausstellungen im Oktober Politische und engagierte Kunst, die sich einmischt, die dokumentiert, analysiert, aufklärt – zu sehen im Architekturmuseum in der Pinakothek der Moderne und im Lenbachhaus. Von Evelyn Vogel

Restaurants in München | Bars in München | Frühstück und Brunch

Zu den Landkreisen: Bad Tölz-Wolfratshausen | Dachau | Ebersberg | Erding | Freising | Fürstenfeldbruck | München | Starnberg