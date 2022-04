Von Andreas Schubert

Jahrzehntelang galt für die meisten Heranwachsenden Folgendes: Zum 18. Geburtstag gibt's den Führerschein, dann irgendwann ein eigenes Auto. Bei mir war das genauso. Und von meinem ersten selbstverdienten bisschen Geld legte ich mir einen rostigen Fiat zu, mit dem ich wie selbstverständlich zur Uni und sonst wohin fuhr.

Damals, in den Neunzigerjahren, wurde so ein Verhalten kaum in Frage gestellt. Über den Klimawandel hatte man zwar schon in der Schule gesprochen, aber die massiven Probleme, wie sie heute bekannt sind, schienen sehr abstrakt und ganz weit weg. Heute ist das anders: Die Erderwärmung verursacht auf der ganzen Welt Dürren und andere Wetterextreme. Und, ganz ehrlich: Das Autofahren ist (zumindest in der Stadt) ein Mobilitätsmodell von gestern. Ich bin mit meinem MVV-Abo recht glücklich, mein Auto habe ich vor langer Zeit verkauft, als ich in ein zentrumsnahes Münchner Viertel gezogen bin. Auch wenn es recht teuer erscheint, ist so ein Jahresabo für den ÖPNV deutlich günstiger als die Unterhaltskosten eines eigenen Wagens.

Wenn ich wirklich mal ein Auto brauche - das Fahren habe ich noch nicht verlernt - nutze ich eines der Carsharing-Angebote. Zur Not muss es auch mal ein elektrischer Tretroller tun, auch wenn der Fahrkomfort doch recht zu wünschen übrig lässt. Es gibt allerlei Alternativen zum Auto, die umweltfreundlichste ist natürlich das Fahrrad. Strampeln fürs Klima, das tun immer mehr Münchner, auch wenn viele Radwege trotz aller neuen Bemühungen der Stadt noch immer suboptimal sind. Welche Alternativen zum privaten Auto es sonst noch in der Stadt gibt, was diese kosten und was sie klimatechnisch bringen, das habe ich mir für Sie mal angesehen (SZ Plus).

DER TAG IN MÜNCHEN

Mann von U-Bahn erfasst und verletzt Der 50-Jährige ist auf die Gleise gestürzt - befand sich glücklicherweise aber größtenteils in der Sicherheitszone unter dem Bahnsteig.

Die Bayerische Seenschifffahrt startet am Karfreitag in ihre Saison Nach zwei Jahren Corona-Zwangspause darf Schifffahrts-Wirtin Anna Klose wieder Gäste auf den Dampfern empfangen. Dabei ist Organisationsgeschick gefragt - auch wegen des Kriegs in der Ukraine.

Zwischen Krieg und Osterfrieden Mitglieder der katholischen und der orthodoxen ukrainischen Gemeinden in München bereiten sich auf das Osterfest vor. Eine Herausforderung in Anbetracht des Krieges. Doch die vertrauten Traditionen sollen den vielen Geflüchteten Halt geben.

Brutzeit: Warnung vor Betreten der Kiesbänke an der Isar Um gefährdete Vögel wie Flussuferläufer und Flussregenpfeifer zu schützen, werden im Isartal Schutzzonen eingerichtet. Wo diese genau sind und was noch zu beachten ist.

Prozess um 175 Kilo Marihuana - Mehrjährige Haftstrafen Die vier Angeklagten verkauften in München Drogen im großen Stil. Einer von ihnen soll zum Schein einen Gemüsehandel betrieben haben.

