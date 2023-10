DER TAG IN MÜNCHEN

Wie Studenten in München Geld sparen An den Unis beginnt das Wintersemester, viele Studierende sind neu in München. Doch wie lernt man diese teure Stadt kennen, wenn man knapp bei Kasse ist? Sieben Tipps.

"Das ist unser allerbester Tag im ganzen Jahr" Am Samstag haben mehr als 90 Ausstellungsorte zur "Langen Nacht der Münchner Museen" eingeladen. Eine gute Gelegenheit, einmal Neues auszuprobieren oder sich treiben zu lassen. So manchem Museum beschert der Abend einen Besucherrekord. Ein Rundgang. (SZ Plus)

Anti-israelische Posts Der bekannte Soundspezialist Nicolas Jaar hat im Sommer einen Workshop an der Münchner Kunstakademie geleitet. Jetzt sollten die Ergebnisse präsentiert werden. Doch dann hat sich der Musiker auf Instagram pro Hamas geäußert. Welche Folgen das hat - und welche nicht.

"Für zwei Stunden lachen und träumen" Halmer staunt, Glowacz bewundert und Hoeneß hat es mal wieder vorher gewusst. Bei der Roncalli-Premiere beantwortet das faszinierte Publikum die Frage, was gerade heute Zirkus so spannend macht. (SZ Plus)

Bissig, auch ohne Tiere Die Premieren-Vorstellung des Circus Roncalli im Werksviertel wird das erwartete völkerverbindende Nostalgie-Fest. Nur Direktor Bernhard Paul stänkert - gegen die Stadt.

TSV Maccabi sagt Fußballspiele aus Sicherheitsgründen ab Eigentlich wollte der jüdische Verein Training und Spiele wie üblich abhalten - doch nun müsse man von Tag zu Tag entscheiden, wann das wieder möglich sei.

Vater verprügelt Vergewaltiger seiner Tochter Mit einem Holzstock geht der 47-Jährige auf den mutmaßlichen Täter los. Dafür wird er angezeigt wegen gefährlicher Körperverletzung.

Kampfabstimmung um Habenschaden-Nachfolge Die Stadtrats-Fraktion von ÖDP/München-Liste stellt ihren Sprecher Tobias Ruff als Zweiten Bürgermeister zur Wahl. Die Grünen bekommen damit einen Gegenkandidaten.

Güterzug voller Neuwagen entgleist Ein mit Autos beladener Waggon springt aus den Schienen, als er über eine falsch eingestellte Weiche fährt. Die Bundespolizei schließt nicht aus, dass Kinder für den Unfall verantwortlich sind.

