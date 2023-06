Wie die letzten Tage des Kaufhofs am Bahnhof aussehen, warum die Friedenskirche von "Väterchen Timofei" abgebrannt ist und mehr.

Von Hanna Emunds

DER TAG IN MÜNCHEN

"Wie auf einem Friedhof" Die Atmosphäre ist für die einen gespenstisch im Kaufhaus am Hauptbahnhof. Andere sehen einen herrlichen Schnäppchentempel. Der wohl vorletzte Samstag der Existenz von Galeria Karstadt Kaufhof an dieser Stelle ist einer, an dem Emotionen aufeinanderprallen. (SZ Plus)

"Das gleicht dann einer Vertreibung" Bei der Krachparade am Samstag kritisiert Mitorganisator Tilman Schaich die Auswirkungen von Luxussanierungen auf Kultur und städtisches Leben.

Friedenskirche von "Väterchen Timofei" abgebrannt Der Eremit hatte die Kirche aus Schutt und Unrat selbst gebaut. Inzwischen hat die Polizei auch die Brandursache ermittelt.

U3 und U6 sieben Wochen lang unterbrochen Von Montag an keine U-Bahnen zwischen Goetheplatz und Sendlinger Tor: Von dort verkehrt nur ein Pendelzug bis Odeonsplatz, Schienenersatzverkehr ist eingerichtet.

Drag-Lesung für Kinder: Pfarrer stellt Strafanzeige wegen AfD-Plakaten Die Partei mobilisiert gegen die Vorlesestunde mit Motiven, die an Nazi-Propaganda erinnern. Vor der Bibliothek wird es am Dienstag zu einem Aufeinandertreffen mehrerer Demonstrationen kommen. (SZ Plus)

Ferienlager mit musikalischem Bildungsauftrag: So war das Puls-Open-Air Nach dem Abbruch im vergangenen Jahr waren die Ansprüche der Fans hoch. In Sachen Musikauswahl, Nachhaltigkeit und Diversität gibt das Orga-Team alles. (SZ Plus)

Netzwerk Kionet Gemeinsam dem Krebs die Stirn bieten

Falsche Lotterie Frau am Telefon um mehr als 20 000 Euro betrogen

Untergiesing Baum stürzt auf Mehrfamilienhaus

MÜNCHEN ERLESEN

UNSER FREIZEITTIPP

Restaurants in München | Bars in München | Frühstück und Brunch

Zu den Landkreisen: Bad Tölz-Wolfratshausen | Dachau | Ebersberg | Erding | Freising | Fürstenfeldbruck | München | Starnberg