"Ich glaube, hier beginnt etwas ganz Großes" Zehntausende kommen zu einer der größten Demonstrationen der vergangenen Jahrzehnte nach München - wegen des Andrangs muss die Veranstaltung sogar abgebrochen werden. Manche der Reden lösen allerdings Kopfschütteln aus. Wie geht es jetzt weiter? (SZ Plus)

So verlief die Demo gegen rechts in München Die Veranstalter schätzten 250 000 Menschen, die Polizei etwa 100 000, die bei der Großdemo am Siegestor waren. Aus Sicherheitsgründen wird der Protest abgebrochen. Doch Tausende ziehen trotzdem weiter. Der Newsblog in der Nachlese.

Münchens CSU-Chef kritisiert Organisatoren der Demo gegen die AfD Georg Eisenreich spricht Fridays for Future die Legitimation ab, den Protest gegen Rechtsextremismus zu organisieren. Die Bewegung habe sich nur "halbherzig" von Greta Thunberg distanziert.

Kommentar: Kritik an Organisatoren der Demo gegen rechts Eine befremdliche und unkluge Argumentation von Bayerns Justizminister (SZ Plus)

"Es macht mir Hoffnung, diese ganzen Leute hier zu sehen" Eine bunte Menschenmenge hat sich am Sonntag in München zusammengefunden, um gegen rechts zu demonstrieren - Junge und Alte, Münchner und Auswärtige. Was treibt sie an?

