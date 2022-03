Aus dem Krieg ins Ankerzentrum / Kita-Streik am Weltfrauentag / Die erste Partynacht

Von Linus Freymark

Verklebte Schuhe, volle Tanzflächen, durchzechte Nächte - wie lange gab es das jetzt nicht mehr? Gefühlt ist es eine Ewigkeit her, de facto sind es nur knapp vier Monate. Mitte November mussten die erst im Oktober wiedereröffneten Clubs in Bayern wieder schließen, seitdem lag das Nachtleben brach.

Seit diesem Freitag, 0 Uhr, dürfen die Diskotheken nun wieder öffnen - und der Zeitpunkt fällt in eine Zeit, in der einem eigentlich nicht nach Feiern zumute ist. Kaum schien der Corona-Winter überstanden zu sein, folgt die nächste Katastrophe, deren Ausgang ebenso offen ist wie der weitere Verlauf der Pandemie. Kann man sich da überhaupt durch die Nächte tanzen, mit den Bildern von zerbombten Häusern und fliehenden Menschen im Hinterkopf? Oder heißt es eher: jetzt erst recht? Mal wieder feiern gehen, um nicht ständig an diese schrecklichen Nachrichten denken zu müssen? Und feiert nicht doch auch noch irgendwo das Virus mit?

Genau das habe ich in der ersten Nacht der wiedereröffneten Clubs versucht herauszufinden. Gemeinsam mit meinen Kolleginnen Jana Jöbstl und Catherina Hess sind wir nachts durch die Stadt gezogen, haben mit den Feiernden gesprochen und versucht, die Stimmung einzufangen. Was dabei herausgekommen ist, können Sie hier nachlesen (SZ Plus).

Aus dem Krieg ins Ankerzentrum Die Regierung von Oberbayern will ein Zentrum für ukrainische Geflüchtete außerhalb Münchens errichten. Bis zu 1200 traumatisierte Menschen sollen im früheren Fliegerhorst Fürstenfeldbruck untergebracht werden. Helfer kritisieren die Entscheidung.

Kita-Streiks am Weltfrauentag Die Gewerkschaft Verdi ruft kommunale Beschäftige auf, für bessere Arbeitsbedingungen zu kämpfen. Auch München ist betroffen.

Wie die S-Bahnen am Wochenende fahren Wegen Oberleitungsarbeiten für die zweite Stammstrecke kommt es Samstag und Sonntag zu Einschränkungen. Die Züge der meisten Linien enden vorzeitig.

